Şehir 10 dakikada bu hale geldi! Şimdi İstanbul’a ilerliyor

Edirne'de şiddetli rüzgarın ardından yağan dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından bazı sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, bir kişi üzerine devrilen ağaç dalı nedeniyle başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da ise akşam saatlerinde yoğun yağmur bekleniyor.

Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Edirne’de aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20’ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi’nde bir apartman çatısından kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımına düştü. Şans eseri yaralanan olmadı.

Meydan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert’in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEVRİLEN AĞAÇ DALININ YAPRAKLARINI TOPLADILAR

Yediyolağzı Caddesi’nde vatandaşlar, rüzgardan devrilen çınar ağaç dallarını topladı. Şifalı olduğunu söyledikleri yaprakları poşetlere dolduran Mehmet Yılmaz, “Rüzgardan dal kopup düşmüş bizde yapraklarını topluyoruz” dedi. Devrilen ağaçların dalları ve su biriken yollarda Edirne Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 30-35 derece aralığında geçecek.