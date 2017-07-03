Selvi, Erdoğan’ın ‘rahatsızlığını’ yazdı

Abdülkadir Selvi: Cumhurbaşkanı,“Allah, Allah, Allaaah” diyerek hafifçe geriye sola doğru devriliyor. İlk anda ne olduğu anlaşılamıyor. Koruma Müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanı’nı yere yıkılmadan yakalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan bayramı namazını İstanbul Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’nde kılmış, namaz esnasında da kısa süre şekere dayalı tansiyon dengesizliği geçirmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın geçirdiği rahatsızlığın yeni detaylarını köşesine taşıdı. “Bayram sabahı Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştım” diyen Selvi, Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde yaşananları şöyle aktardı: “Camide sınırlı sayıda cemaat var. Birlikte sabah namazını kılıyorlar. Saat 05.00'te sabah namazını kılıyorlar. Bayram namazına 1 saat 20 dakika var. Cumhurbaşkanı camide kalıyor. Namazdan sonra müezzin mahfiline geçiyor. Cemaat bayram namazı için geldiği sırada Cumhurbaşkanı'nın varlığından haberdar oluyor. Zaman zaman geriye ya da sağa sola dönüp cemaatle selamlaşıyor. Saat 06.00 sıralarında ise Cumhurbaşkanı,“Allah, Allah, Allaaah” diyerek hafifçe geriye sola doğru devriliyor. İlk anda ne olduğu anlaşılamıyor. Koruma Müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanı'nı yere yıkılmadan yakalıyor.”

Selvi’nin aktardığına göre sağlık ekipleri 1 dakika içinde Erdoğan’a müdahale etti. Camidekilerin tekbirler getirip çığlıklar attığını aktaran Selvi, “Tıbbi müdahalenin bir noktasından sonra Erdoğan'ı sedye ile caminin altındaki bölüme alıyorlar. Doktorların müdahalesinden olumlu haber alınınca bu kez cami içinden tekbir sesleri yükseliyor. Sonrasını biliyorsunuz” diye yazdı.

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