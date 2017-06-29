Sıcak, vahşi hayvanları da etkiledi

İzmir'de son günlerde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Afrika kökenli olanlar dahil bütün hayvanları olumsuz etkiledi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşanan hayvanlar da, gelen ziyaretçiler gibi sıcaktan bunaldı. Kaplan ve sırtlanların da aralarında yer aldığı bazı hayvanlar suda serinlemeyi tercih ederken, başta aslan olmak üzere diğerleri gölgede yatıp, dinlendi.

421 bin metrekare büyüklüğündeki Doğal Yaşam Parkı’nda birçok vahşi hayvan türünü yakından görmeye gelen ziyaretçilerin birçoğu da sıcağa karşı önlemini aldı. Ziyaretçiler, güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için ellerinden şemsiyeleri düşürmedi. Doğal Yaşam Parkı, sıcağa rağmen Ramazan Bayramı boyunca da ziyaretçi akınına uğradı.