Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sıcak, vahşi hayvanları da etkiledi

İzmir'de son günlerde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Afrika kökenli olanlar dahil bütün hayvanları olumsuz etkiledi.

10:1029 Haziran 2017
Gündem
Sıcak, vahşi hayvanları da etkiledi
İzmir'de son günlerde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki Afrika kökenli olanlar dahil bütün hayvanları olumsuz etkiledi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yaşanan hayvanlar da, gelen ziyaretçiler gibi sıcaktan bunaldı. Kaplan ve sırtlanların da aralarında yer aldığı bazı hayvanlar suda serinlemeyi tercih ederken, başta aslan olmak üzere diğerleri gölgede yatıp, dinlendi.

izmir-2421 bin metrekare büyüklüğündeki Doğal Yaşam Parkı’nda birçok vahşi hayvan türünü yakından görmeye gelen ziyaretçilerin birçoğu da  sıcağa karşı önlemini aldı. Ziyaretçiler, güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için ellerinden şemsiyeleri düşürmedi. Doğal Yaşam Parkı, sıcağa rağmen Ramazan Bayramı boyunca da ziyaretçi akınına uğradı.

izmir-1izmir-4
Son güncelleme: 10:1329.06.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar