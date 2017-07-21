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Son dakika haberleri: Bodrum’da bir deprem daha! Deniz suyu çekildi, tekneler parçalandı

Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor. 70'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği bölgede son deprem saat 08:03'te ve 4.5 büyüklüğünde kaydedildi.

08:4121 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberleri: Bodrum’da bir deprem daha! Deniz suyu çekildi, tekneler parçalandı
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor. 70'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği bölgede son deprem saat 08:03'te ve 4.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Saat 01:31’de Merkez üssü Kos Adası açıkları olan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölge deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor. Bölgeden son dakika haberleri ardı ardına geliyor.

Ege’de sabaha kadar büyüklüğü 2.5 ile 4.5 arasında 70’den fazla sarsıntı kaydedildi. Son büyük artçı sarsıntı ise saat 08:03’de Gökova körfezinde yaşandı. Bu depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak kaydedildi.

son dakika-deprem

DENİZ SUYU ÇEKİLDİ, KIYIYA VURAN TEKNELER PARÇALANDI

Bodrum’da meydana gelen 6.3’lük depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.  Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı.

son dakika- ege deprem

Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin üst üste çıktığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Depremin etkisini üzerinden atan vatandaşlar Gümbet dolgu alanına gelerek teknelerin kontrol etti. Teknesini parçalanmış halde bulan vatandaşlar ise büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan iskeleler ise parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

bodrum deprem

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43’e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu.
son dakika-deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37’de 4.0, 01.48’de 4.4., 01.52’de 4.6, 01.54’te 4.5, 02.00’da 4.2, 02.23’te 4.5, 03.16’da 4.1, 03.53’te 4.2, 03.57’de 4.3, 04.25’te 4.1, 04.35’te 4.3, 04.38’de 4.4., 04.40’de 4.2, 05.12’de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

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Son güncelleme: 09:2821.07.2017
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