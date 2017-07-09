Son dakika haberi… Maltepe miting alanı hazır… İşte o dilekçede yazanlar

'Adalet Buluşması'nın gerçekleştirileceği miting alanına üzerinde "Adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz" yazılı dev bir dilekçe konuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün sonunda gerçekleştirilecek olan ‘Adalet Buluşması’ için Maltepe Parkı’nda hazırlıklar tamamlandı. 1 buçuk milyon kişinin katılmasının beklendiği miting için alanda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev LED ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve “ADALET” yazan flama ve dövizlerle çevrildi. Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan uzun tutukluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlerle ilgili dev dilekçe “İlgili makama” şeklinde yazıldı.

İŞTE O DİLEKÇEDE YAZANLAR

Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayanarak tutuklanmaları, gereğinden uzun tutuklu yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi yapan insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalıdır. Yargının bağımsızlığına siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL’in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz.



Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli’nin resmi yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00’de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak. DHA