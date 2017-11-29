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Son dakika haberi… Reza Zarrab’tan Zafer Çağlayan açıklaması: Rüşvet verdim

ABD'de devam eden 'Hakan Atilla davasında' tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, Reuters'ın haberine göre; jüriye eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a İran altın anlaşmasını ayarlaması için rüşvet verdiğini iddia etti. Zarrab rüşvete konu paranın miktarı için ise "Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini hiç saymıyorum" dedi.

20:2529 Kasım 2017
Dünya
Son dakika haberi… Reza Zarrab’tan Zafer Çağlayan açıklaması: Rüşvet verdim
ABD'de devam eden 'Hakan Atilla davasında' tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, Reuters'ın haberine göre; jüriye eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a İran altın anlaşmasını ayarlaması için rüşvet verdiğini iddia etti. Zarrab rüşvete konu paranın miktarı için ise "Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini hiç saymıyorum" dedi.

Amerikalı gazeteciler Pete Brush ve Benjamin Harvey’nin mahkeme salonundan aktardığına göre Reza Zarrab, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın “İran işinde kârı yüzde 50-50 paylaşmayı” önerdiğini öne sürdü. Zarrab “Toplamda ona 45-50 milyon euro kadar rüşvet ödemişimdir. Öteki para cinslerini hiç saymıyorum” iddiasında bulundu.

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Son güncelleme: 20:4029.11.2017
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