Son dakika haberi… Taksim’deki Hollanda Konsolosluğu’na Türk bayrağı çekildi!

İstanbul'da İstikal Caddesi'nde yer alan Hollanda Konsolosluğu'na tekbirle Türk bayrağı çekildi.

Çok ciddi önlemler alınmasına rağmen içeri girdiği iddia edilen bir şahış, tekbir Hollanda bayrağını indirerek, yerine Türk bayrağını göndere çekti.

Kısa süre sonra yapılan müdahale ile Türk bayrağı indirilerek Hollanda bayrağı yerine yeniden çekildi.

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Ankara’da Hollanda Büyükelçiliği önündeki güvenlik önlemleri en üst seviyede devam ediyor.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizden sonra Hollanda Büyükelçiliği önünde alınan güvenlik önlemleri üst seviyede devam ediyor. Büyükelçiliğe giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Hollanda ile Türkiye arasındaki gerginlik, iki bakanın ülkeye girişine izin verilmemesinden sonra başlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izni iptal edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ise Rotterdam Başkonsolosluğuna gitmesine izin verilmemişti.