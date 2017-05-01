84’lük süper delikanlı

BUCA'da 27 yıldan beri vücut geliştirme sporu yapan 84 yaşındaki İsmet Öztoker, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla görenleri şaşırtıyor.

Sinemalarda büfecilik ve Türk filmlerinde figüranlık yaparken 57 yaşında emekli olan İsmet Öztoker, vücudunda kireçlenme, tansiyon, şeker gibi hastalıklar ortaya çıkınca, kardeşinin tavsiyesiyle vücut geliştirme sporuna başladığını belirtti. Bu spor sayesinde tüm hastalıkları yendiğini, uzun yıllardır hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını kaydeden 84'lük delikanlı, her gün 3 saat ağırlık çalıştığını söyledi. ‘500 gram yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan' kahvaltı menüsüyle güne başladığını anlatan İsmet Öztoker, herkese spor yapmayı önerdi.

Haftanın 7 günü, günde 3 saat azimle çalıştığını vurgulayan Öztoker, güçlü fiziği ve çevik yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Öztoker 4 evlilik yaşadığını, bu evliliklerden 4 çocuğu ve 4 torunu olduğunu söyledi.

DHA