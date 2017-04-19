Antalya'da referandum protestosu

ANTALYA'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumda mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli saymasına ilişkin kararı, bir grup tarafından protesto edildi.

Antalya bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi partiler, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumda YSK'nın mühürsüz pusula ve zarfları geçerli saymasına ilişkin kararını Attalos Heykeli önünde protesto etti. '#Hayır Daha Bitmedi, Hayır Kazandı YSK Çaldı' pankartı açan grup, ellerinde YSK'yı protesto eden dövizler de taşıdı. YSK aleyhine slogan atan grup adına basın açıklaması yapan Halkevleri Akdeniz Bölge Temsilcisi Kutay Meriç, ülkenin yarısını hain, terörist ilan eden cumhurbaşkanını, iktidarı ve Anayasa değişikliklerini kabul etmeyeceklerini söyledi. Meriç, 'Gündeme getirilen anayasa değişikliği için devletin tüm olanakları seferber edildi. YSK'ya son dakikada kendi kanunu dahi ihlal ettirerek ilan ettikleri referandum sonucunu kabul etmiyoruz. Yalana, dolana, zorbalığa teslim olmadık olmayız. 'Hayır'ın gücü halkın gücüdür. Halk bitti demeden bu kavga bitmez' dedi.

Basın açıklamasının ardından grup Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde yürümek istedi. Bazı turistler de protestocuları izledi. Polis grubun dağılmasını istedi. Tekrar Attalos Heykeli önüne gelen grup, yarın daha kalabalık bir kitleyle burada protestolarını sürdüreceklerini belirterek dağıldı.

DHA