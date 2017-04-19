Denizli'de YSK protestosu

DENİZLİ'de kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren bir grup 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında YSK'nın mühürsüz oy pusulasını geçerli saymasına tepki gösterdi.

Denizli'de Candoğan Parkı'nda bir araya gelen ve kendilerine 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' adını veren yaklaşık 200 kişilik grup, YSK'yı protesto etti. 'YSK halka hesap verecek' yazılı pankart etrafında toplanan grup, ellerinde 'Attan düştüğünü görmesek, Üsküdar'ı geçtiğine inanacağız', 'YSK yıkılsın yerine çocuk parkı yapılsın', 'Hile yapacaksanız, oy-namayalım' yazılı dövizler taşıdı. Grup üyeleri hep bir ağızdan, 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'YSK halka hesap verecek' sloganları attı. Polis ekipleri protesto alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Gazi Bulvarı'nda TOMA'lar hazır bekledi. Protesto, alkışlar eşliğinde olaysız bir şekilde sona erdi.

DHA