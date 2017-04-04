Erbakan ödülleri sahiplerini buldu

Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen "2017 Necmettin Erbakan Ödülleri" Beşiktaş MKM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"NECMETTİN HOCAMIZIN İZİNDEN GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Necmettin hocamız, bize yeni bir medeniyet anlayışı getirdi. Bizim medeniyetimizin temeli hak ve adalet ölçüsü temeli içinde yer alır. Biz onun izinden gitmeye gayret gösteriyoruz ama hiçbir zaman onun performansını sergileyecek maalesef ne kabiliyete ne de imkanlara sahip değiliz. Erbakan hocamız bizim önümüzü, ufkumuzu açacak adımlar atmış örnek olmuştur. Özellikle siyasetteki üslubu bizim için her şeyden önemli kucaklayıcıdır. Düştüğü yerden kalkmış ve düştüğü yerden koşusuna devam etmiştir son nefesini verene kadar." diye konuştu.

ERBAKAN'IN KARDEŞİ GÖZYAŞARINA HAKİM OLAMADI

Karamollaoğlu'nun konuşmasından sonra sahne alan müzik grubu, "Grup Dostane" dinleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Müzik dinletisi sırasında, Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan gözyaşlarına hakim olamadı.

ÖDÜL SAHİPLERİ

Necmettin Erbakan sanat ödülüne Neyzen Süleyman Erguner layık görüldü. Erguner'e ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar takdim etti.

Necmettin Erbakan düşünce edebiyat ödülü Yazar Cevdet Said'e verildi. Said, ödülünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun elinden aldı.

Necmettin Erbakan medya ödülü ise, CNN Türk Program Yapımcısı Gazeteci Cem Seymen'e takdim edildi. Ödülünü İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'nın elinden alan Cem Seymen, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarımda eğitimin önemini vurguladı.

Necmettin Erbakan bilim ödülüne Yüksek Makine Mühendisi Özdemir Bayraktar layık görüldü. Bayraktar'ın rahatsızlığı nedeniyle Ahmet Bayraktar babasının ödülünü aldı.

Necmettin Erbakan spor ödülüne layık görülen işitme engelli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, ödülünü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kamalak'tan aldı.

Necmettin Erbakan onur ödülüne eski milletvekili Süleyman Arif Emre layık görüldü. Emre'nin ödülünü oğlu Ali Rıza Emre, Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın elinden aldı.

Necmettin Erbakan ödül törenine, Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve çok sayıda davetli katıldı.



DHA