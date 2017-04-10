Ereğli'de ev yangını korkuttu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Manolya Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ercan Yavuz'un evinde çıktı. Yatak odasından dumanların yükseldiğini gören eşi Ayşe Yavuz, polise ve itfaiyeye haber verdikten sonra 2, 4, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını alarak dışarı çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Ayşe Yavuz ve çocukları itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşı döktü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA