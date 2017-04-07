ETA yarın silah bırakıyor

Fransa ve İspanya topraklarındaki Bask ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, bir bildiri ile yarın silah bırakacağını duyurdu. Böylelikle ETA tamamen silah bırakacağı yolundaki iddiaları doğrulamış oldu.

ETA tarafından bu sabah erken saatlerde BBC'ye gönderilen bildiride şunlar belirtildi: “Süreç hala tamamlanmadı. Silahsızlanma yarın gerçekleşecek fakat sürecin hala barış düşmanları tarafından saldırıya uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Başarılı olmanın tek gerçek garantisi yarın silahsızlanmayı destekleyen binlerce insanın Bayonne'de (güney-batı Fransa) bir araya gelmesidir.”

Geçen ay Fransız Le Monde gazetesi, Bask'ın bağımsızlığı yanlısı çevreci bir grup olan Bizi'ye dayandırdığı haberinde ETA'nın 8 Nisan'da silah bırakacağını ve silahsızlanmanın sorumluluğunu da Bizi'nin üstleneceğini iddia etmişti. Bu haber üzerine İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ETA'nın silahsızlanma karşılığında hiç bir şey alamayacağını söylemiş ve 'ETA'nın yapması gereken dağılmak ve ortadan kaybolmak' demişti.

Silahsızlanma sonucunda cezaevinde ETA militanlarının içinde bulunduğu ağır koşulların düzeltilebileceği söyleniyor.

ETA, 2011'de tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Fakat Fransa ve İspanya hükumetlerinin hiç bir şekilde ETA ile müzakereye yanaşmamıştı. Son yıllarda ise iki ülkede ETA'ya karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülmüş, örgütün pek çok militanı tutuklanmıştı.

DHA