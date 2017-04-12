Evinde ölü bulundu

ÇORUM'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki İlhan Kınış, evinde ölü bulundu. Kınış'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Üçdudlar Mahallesi Ilıca Caddesi'nde bu sabah meydana geldi. İki gündür İlhan Kınış'tan haber alamayan yakınları, evine gitti. Kapıyı açan yakınları, İlhan Kınış'ı hareketsiz yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede İlhan Kınış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Kınış'ın cesedi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kınış'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DHA