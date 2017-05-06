Feribot, kuru yük gemisi ile çarpıştı

BALIKESİR'deki Bandırma Limanı'ndan dün gece Tekirdağ'a hareket eden feribot, Marmara Adası yakınlarında Alman Bandıralı kuru yük gemisi ile çarpıştı. Yük gemisi ilerken sabah Tekirdağ Limanı'na yanaşan feribotun ön kısmında ve içindeki bazı TIR ile kamyonlarda hasar meydana geldi.

Dün gece Bandırma'dan aldığı 25 adet kamyon ve TIR ile Tekirdağ'a hareket eden Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 'Saraylar' adlı feribot, Marmara Adası yakınlarında transit geçiş yapan Alman bandıralı kuru yük gemisi ile hafif çarpıştı. Kazada feribotun sağ ön kısmında göçük oluştu. Feribotta bulunan yaklaşık 25 kamyondan bir bölümü çarpmanın etkisi ile savrularak birbirine çarptı. Kamyonlarda hasar oluşurken, sabaha karşı Tekirdağ Limanı'na gelen feribotta polis ekipleri araç sahiplerinin başvurusu üzerine hasar tespiti yaptı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA