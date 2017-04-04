GazipaşaAlanya Havalimanı Müdürü serbest

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı Müdürü C.A.'nın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazipaşa- Alanya Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., dün sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA