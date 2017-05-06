Hıdırellez dilekleri denize bırakıldı

ANTALYA'da Hıdırellez kutlamalarına katılanlar dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları teknelerle açıldıkları denize atarken; kimi sağlık, kimi zenginlik diledi.

Her yıl 6 Mayıs'ta 'Baharın habercisi' kabul edilen Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hıdırellez Dilek Turu'na katıldı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda sabahın erken saatlerinde belediye tarafından kiralanan gezi tekneleriyle denize açılan vatandaşlar, dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları ve gül dallarını denize bıraktı. Vatandaşlara Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, eşi Ümran ve çocukları Eylül ile Efe de eşlik etti. Kıyıdan açılan teknelerde bulunanlara çay ve simit ikram edildi. Bazıları kahvaltı yaparken bazıları çalan müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Dileklerini küçük kağıtlara yazanlar kadar büyük sayfalara yazıp denize bırakanlarda oldu. Bazıları ise teknenin yanı başından sarkarak elinde tuttuğu makaradan Akdeniz'in serin sularına ip salarak dileğini diledi. Çocuk, yaşlı demeden dilek dileyenlerin ortak noktası para ve sağlık oldu.

BAŞKAN UYSAL'IN DİLEĞİ

Başkan Uysal da teknenin uç kısmına gelerek elinde tuttuğu dileğinin yazılı olduğu küçük kağıt parçasını denize bıraktı. Etkinliği bu yıl ikinci defa düzenlediklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bu bir gelenek, bir inanç. Buna katkı sağlamak istedik. Komşularımızla birlikte dileklerimizi denize bıraktık inşallah kabul olur. Ülke olarak barış ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Mevcut olanı kaybetmemek ve daha iyisi için dilek diledik. Eminim buradaki birçok insan da aynı dilekte bulunmuştur' dedi.

'GEÇEN YILKİ DİLEĞİM KABUL OLDU'

Teknede, dileğini yazdığı kağıdı denize bırakan 41 yaşındaki Birsen Kaya da dileğinin kabul olacağına inandığını söyledi. Geçen yılki dileğinin kabul olduğunu da belirten Kaya, “Her sene kutlamalara katılıyoruz. Dileklerimizi diledik, inşallah kabul olur. Geçen yıl da diledim kabul oldu. İnşallah bu yıl ki dileğim de kabul olur' diye konuştu.

10 YAŞINDA ZENGİNLİK DİLEDİ

Dilek dileyenlerden 10 yaşındaki Bera Işıl Kulak ise “Zengin olmayı diliyorum, kabul olacağına da inanıyorum' dedi. 39 yaşındaki Nefise Serap Gürün de 'Çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, güzel bir gelecek diledim' diye konuştu. Dilek turu falezlerde gün doğumuyla birlikte sona erdi.

DHA