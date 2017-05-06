İzmir'de 'Hıdırellez' coşkusu

İZMİR'de, baharın müjdecisi olarak kabul edilen hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği konser ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.

İzmir'de hıdırellez kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal ve Trakya All Stars grubu konser verdi. Gürçeşme, Eşrefpaşa, İkiçeşmelik, Kemer, Tepecik ve Ege mahallelerinde düzenlenen şenliklerle de hıdırellez kutlandı. Şenliklere binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, Gündoğdu Meydanı ve İşçiler Caddesi'nde yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gecede, şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun sembolü olan hıdırellez kutlamalarında dilekler tutuldu.

DHA