Motoru arızalanan bottaki 18 mülteciyi Sahil Güvenlik kurtardı

KUŞADASI'ndan lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyeli 18 mülteci, botun motor arızalanınca Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri dün gece, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup mültecinin Kuşadası Güzelçamlı ile Yunanistan'ın Samos Adası arasındaki bölgede batmak üzere olan lastik botta zor anlar yaşadığını haber aldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, motor arızası sonrası dalgalar arasında kalan mültecileri buldu. Müdahale eden ekipler 5 kadın, 8'i çocuk toplam 18 Suriye uyruklu mülteciyi kurtardı. Mülteciler karaya getirilerek, jandarmaya teslim edildi. Mültecilerin daha sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.

DHA