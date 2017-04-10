Patates eylemi yapan çiftçiler beraat etti

ADANA'da geçen yıl patates fiyatlarını protesto etmek için yolu ulaşıma kapatan ve eylem sırasında polisle aralarında arbede çıktıktan sonra haklarında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 11 çiftçi beraat etti.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Büyükdikili Mahallesi Tapantepe yoluna 24 Nisan 2016'da patates üreticileri yaklaşık 10 çuval patatesi yere döküp, traktör ve araçlarla yolu trafiğe kapattı. Eylemde konuşan çiftçiler, üretim maliyetini karşılamayan patatesle ilgili sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi. Çiftçilerin yolu trafiğe kapatmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 15 dakika eylemlerine devam eden çiftçiler daha sonra yolu trafiğe açtı. Eylemin sona ermesinin ardından olay yerine gelen bir polis memuru uzun namlulu silahla araçtan inerek protestocu üreticilere tepki gösterdi. Çiftçilerden yolu temizlemelerini isteyen polis memuru tartışma sırasında bir çiftçiye yumruk atınca arbede çıktı. Çıkan arbede sonrası polis memuru havaya ateş açarken polise direnme suçundan gözaltına alınan kardeş ve amca çocukları olan Mustafa, Erdinç, Şaban, Eray, Esat, Mehmet, İsa ve İslam Kaltar, Mehmet ile Uğur Çilingir, Ahmet Koca nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

11 çiftçi, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme, bunların hareketlerine katılma suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan köy muhtarı Mehmet Kaltar, tarladan dönerken eylem yapan çiftçileri uyarıp dağılmalarını sağladığını anlatarak, 'Buna rağmen olay yerine gelen polisler bana küfür ve hakaret etti' diye savunma yaptı.

KAMU ADINA GÖREV ALDIM

Müşteki olarak ifade veren polis memuru C.Y. ise uzun zaman geçmesinden dolayı olayı tam hatırlamadığını belirterek ifadesinde şunları söyledi:

'Ben orada kamu adına görev aldım. Darp edildim. Onlar izleyici değillerdi, ana yolu kapatmışlardı. Devlet büyüklerine hakaret ediyorlardı. Benim orada silah kullanmamın nedeni, o bölgenin terör bölgesi olan Küçükdikili'ye yakın olması ve bir hafta önce polisin PKK'lı bir teröristi öldürmüş olmasıydı. Bunun etkisi ile silah kullandım.'

Hakim, çiftçilerin 'görevi yaptırmamak için direnme ve kamu görevlisine karşı hakaret' suçunu işleme kast ve taksirlerinin olmadığı, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma' suçunu ise işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.

Hakim gerekçeli kararında ise Küçükdikili mevkiinde kısa süre önce bir polisin PKK'lı bir teröristi öldürdüğü kaydederek polis memurunun eylemi farklı algılayarak agresif hareketler sergilediğini ve olayların bu şekilde geliştiğine yer verdi.

DHA