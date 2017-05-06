Tartıştığı yeğenini öldürdü

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 79 yaşındaki Ömer Kar, tartıştığı yeğeni 38 yaşındaki İdris Kar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Akyazı İlçesi Akbalık Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ömer Kar ile yeğeni İdris Kar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sınasında Ömer Kar, yeğenine av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan İdris Kar, olay yerine sevk edilen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İdris Kar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olay sonrası kaçan Ömer Kar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA