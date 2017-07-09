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Suriyeli kadın evinin önünde vuruldu

Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası evinin önünde oturan Suriyeli kadın yaralandı.

04:329 Temmuz 2017
Gündem
Suriyeli kadın evinin önünde vuruldu
Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası evinin önünde oturan Suriyeli kadın yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli Turkia Alkarim evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonrası kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turkia Alkarim ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turkia Alkarim'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İHA 

Son güncelleme: 04:3709.07.2017
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