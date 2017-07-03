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THY uçağında panik! Kuş çarptı

İstanbul -Stuttgart seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

18:413 Temmuz 2017
Gündem
THY uçağında panik! Kuş çarptı
İstanbul -Stuttgart seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları’nın TC-JRA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı saat 16.30’da Stuttgart seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçağa havalandıktan kısa bir süre sonra kuş çarptı.

Bunun üzerine uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak kuş çarpması nedeniyle geri dönüş için izin istedi.

İstanbul üzerinden geri dönen ve saat 17.14’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak kontrol için incelemeye alındı. Yolcular başka bir uçakla Stuttgart’a geri gönderilecek. DHA

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