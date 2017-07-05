TOBB Başkanı ‘devlet büyüğü’ sayıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şikayetçi oldu, CHP'li Gürsel Tekin'e dava açıldı. Dava devam ederken, savcı Tekin için bir de fezleke yazdı. Fezlekenin gerekçesi, Tekin'in "devlet büyüğüne hakaret etmesi". Yani TOBB Başkanı, Savcı kararı ile "devlet büyüğü" olarak kayıtlara geçti.

CHP’li Gürsel Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Fezlekeler serisinde yeni bir fezlekeye kavuştuk. Tamamına baktığımda hiçbirisi hukuken anlam içermeyen fezlekelerdi. Ama dünkü fezleke beni çok şaşırttı” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “sarfedilmeyecek cümleler” kullandığını, bunun üzerine de kendisinin Hisarcıklıoğlu’nun CHP’ye işadamlarına yönelik hükümet baskısı konusundaki şikayetini kamuoyuna açıkladığını anlatan Tekin, “dava da Odalar Birliği Başkanı’nın hükümet baskısından şikayetlerini kamuoyuyla paylaştığım için açıldı. Sayın Oda Başkanı CHP’ye başvurarak, iş dünyasına büyük vergi baskısı olduğunu söylemiş, hükümetten şikayetçi olmuştu.

‘Baskı var, zalimlikler yapılıyor’ demişti. Ben bunları açıklayınca şikayetçi olmuş. Dava yürüyor. Ama yürüyen davaya, bir de fezleke geldi” dedi. Duruma tepki gösteren Tekin “Bugüne kadar devlet büyüklerine haraketten dolayı pekçok şikayet, fezleke vardı. Şimdi hayatımıza yeni bir devlet büyüğü ve yeni bir fezleke daha girdi.” diye konuştu.