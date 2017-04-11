Trabzon 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Türkiye 2017 referanduma kilitlendi ve 16 Nisan Pazar gününü bekliyor. Trabzon 2017 referandum sonuçları bu pazar günü açıklandığı vakit haberimizde sizler için hazır olacak. Peki Trabzon bu sefer evet mi diyecek hayır mı diyecek? Trabzon halkı bundan önceki seçimlerde ne karar vermişti? Trabzon 2010 referandum sonuçlarında evet mi hayır mı çıkmıştı?

16 Nisan’da yapılacak olan 2017 referanduma az bir zaman kaldı. Siyasi partiler referandumda Evet veya Hayır çıkması için son çalışmalarına devam ediyor. Trabzon 2017 referandum sonuçları açıklandığı vakit sayfamızda sizler için güncel olarak paylaşacağız. Peki Trabzon referandum’da Evet mi diyecek Hayır mı diyecek? Trabzon halkı, bundan önceki seçimlerde hangi yönde oy kullandı? Trabzon 2010 referandum sonuçlarına göre evet mi hayır mı çıktı? 16 Nisan 2017 günü yapılacak referandum sonuçları, Trabzon 2017 referandum sonuçları anında haberimizde.

Trabzon 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları

7 Haziran’da yapılan seçim sonrasında hükümet kurulamaması üzerine 1 Kasım’da erken genel seçim yapılması kararı verilmişti. Trabzon’da 2014 sandıkta 478 bin 130 kullanılan oy sayısına göre partilere dağılım şöyle oldu; AKP %66,8, CHP %16,4, MHP %13,1. Trabzon’dan bu oy dağılımına göre AKP 5, CHP bir tane milletvekili çıkarabildi.

Oy Oranı Oy Sayısı

AKP % 66,81 315.1942

CHP % 16,37 77.2423

MHP % 13,06 61.598

Trabzon 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Türkiye ilk defa halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanı için sandık başına 2014 yılında gitti. Aday olarak üç isim katıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmeleddin İhsanoğlu’nun katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Trabzon’da oy dağılımları şu şekilde oldu;

Oy Oranı Toplam Oy

1.Recep Tayyip ERDOĞAN % 70,09 274.002

2.Selahattin DEMİRTAŞ % 1,18 4.594

3.Ekmeleddin İHSANOĞLU % 28,73 112.330

Trabzon 2010 Referandum Sonuçları

12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına gidildi. Bu referandumda 1980 anayasasında bazı değişiklikler ve darbecilerin yargılanması yönünde seçime gidildi. Trabzon’da 1875 sandık kuruldu ve 421 bin 404 oy kullanıldı. İşte Trabzon 2010 referandum sonuçları…

Evet %68,66

Hayır %31,33