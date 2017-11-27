Trump’ın sözlerine ilk yorum: Verilen silahlar toplanmalı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump’ın sözleriyle ilgili, "Açıklamanın arazideki somut yansımalarını görmemiz lazım. Bu sözün takipçisi olacağız" dedi. Bozdağ, “Verilen silahların toplanması lazım” diye konuştu.

Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili soruya da “Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil” yanıtını verdi.

Bozdağ, canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Trump’ın daha fazla silah verilmemesi yönündeki sözlerinin takipçisi olacağını belirtirken, YPG’ye verilen silahların da geri alınması gerektiğini söyledi. Hükümet Sözcüsü, “Trump’ın ‘Silah vermeyeceğiz’ açıklaması son derece önemlidir, ama lafta kalırsa kıymeti yok. ABD’nin verdiği silahları toplaması gerekiyor, sözlerin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP, TÜRKİYE’NİN HAKLILIĞINI KABUL ETTİ’

“Erdoğan-Trump görüşmesi tarihi nitelikteydi, çünkü Trump ilk kez Türkiye’nin (YPG konusunda) haklılığını kabul etti” ifadelerini kullanan Bozdağ, Soçi’de Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleştirilen Suriye zirvesinin Trump’ın bu kararında etkili olduğunu söyledi.

‘VERİLEN SİLAHLARIN DA GERİ ALINMASI GEREKİYOR’

Bozdağ, “Bugüne kadar (YPG’ye verilen silahların da) toplanması gerekiyor. Trump, DEAŞ ile mücadele bittikten sonra YPG’ye verdikleri silahları da toplayacaklarını söyledi, bu sözün de takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

‘AFRİN’E OPERASYON MASADAN KALKMADI’

Afrin’e opersayon olasılığının masadan hiç kalkmadığını söyleyen Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Ortaklarımızla görüşerek, gerektiğinde birlikte çalışarak Afrin’de gerekli adımları atmak menfaatimizedir. Afrin’e operasyon seçeneği hep masada, hiç kalkmadı; Türkiye bu seçeneği kullanmak zorunda kalırsa tereddüt etmez.

‘SARRAF DAVASI TÜRKİYE’YE KUMPASTIR’

Bozdağ, ABD’yi dolandırma, İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamalarıyla 75 yıl hapsi istenen Rıza Sarraf’la ilgili olarak da “ABD’de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf’ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Sarraf dosyası Türkiye’ye kumpastır. Sarraf üzerinden Türkiye’ye kumpas yapılıyor” dedi.

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Sarraf ABD’ye gitti mi, götürüldü mü o da ayrı bir tartışma konusu. Eğer bizim dediğimiz ifadenin altına imza atarsan hemen çıkarsın diye söylüyorlar. Eğer kabul etmezsen 35-40-150 yıl değişik şekillerde cezalarla tehdit ediliyor. Götürüldüğü konusunda kesin kanaatim yok. İhtimallerden birisi.”

‘CAM FİLMİYLE İLGİLİ BİR AF SÖZ KONUSU DEĞİL’

Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili olarak da “Cezalarla ilgili bir af söz konusu değil” dedi.