Türkiye yangın yeri

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasına paralel Türkiye'nin dört bucağı orman yangını ile kavruldu. Onlarca ilde çıkan yangınlar nedeni ciddi oranda ormanlık alan heba oldu. Yetmiyor gibi Türkiye'nin yüz karası çöplük sorunu gündeme geldi. Türkiye'nin turizm alanında ciddi gelir kaynağı Bodrum ile Karbükt'e çıkan çöplük yangını nedeni ile hem vatandaşlar hem tatilciler zor günler yaşadı. Bodrum'u çöplük yangını dumanları sararken, Karabük halkı isyan ederek sokaklara döküldü. İzmir Gümüldür'de çıkan büyük çaplı yangında ise söndürme helikopteri düştü. Şans eseri helikopterdeki görevli 5 kişi yaralı kurtuldu.

İZMİR’DEKİ YANGIN 4. GÜNÜNDE

İzmir’de 1 Temmuz’da makilik alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan orman yangını 4. gününde devam ediyor. Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilebilen yangında, alevleri söndürmek için iki helikopter ve bir amfibi uçak sabah saatlerinde tekrar devreye alındı.

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Kısmen kontrol altına alınan ve tek noktada devam ettiği öğrenilen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, diğer hava unsurlarının ise bölgede başka yerlerde çıkan yangınlara müdahale ettiği öğrenildi.

BU KARE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Menderes’teki orman yangınında ağaçların bir kısmının toprak altında kökünden alevlendiği alevlerin dışardan görünmeyecek şekilde gövdenin içinden dallara doğru ilerlediği ortaya çıktı.

İZMİR’DE BİR YANGIN DA TİRE’DE

İzmir’in Tire ilçesinde çıkan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü. Alevler orman ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

DENİZLİ’DEKİ ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Denizli'de 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Son durum hakkında bilgi veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Köy merkezlerimizde bir zarar yok. Güvenlik şeritleri afeti önledi. Şuanda köylerinde evlerini boşaltan vatandaşlarımız için ilçemiz kapalı spor salonu hazırlanıyor. Herhangi bir yaralımız yok” dedi.

Sarayköy ilçesi Tekkeköy mevkisinde yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışmalar devam etti. . Bölgeye yakın Tekkeköy ve Tırkaz köylerini tehdit eden yangında vatandaşların evleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 21 arazöz, 2 dozer, 17 ilk müdahale edilirken, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.



AVŞA ADASI’DA YANDI

Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası’nde arazi yangını çıktı.

SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLI ARAZİDE YANGIN

Mardin’in Nusaybin İlçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasında bulunan mayınlı arazide çıkan anız yangını güçlükle kontrol altına alındı.

Suriye’nin Kamışlı kenti ile Nusaybin’e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını görenler olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

BODRUM’DA ÇÖPLÜK ALANDA YANGIN NEDENİ İLE GÖK SİYAHA BÜRÜNDÜ

Bodrum’daki katı atık depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınırken, gökyüzü bölgeden yükselen dumlanlarla kaplandı.

Yokuşbaşı Mahallesi’ndeki katı atık depolama alanında geçen cumartesi günü metan gazının sıkışması sonucu başlayarak kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın hayatı olumsuz etkiledi. Aynı gün ormanlık bölgede söndürülen, ancak katı alanında süren yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Atık depolama alanında soğutma çalışmaları yapıldığı görüldü. Hayatı olumsuz etkiliyen yangın yüzünden gökyüzünü saran dumanlar, turistik ilçenin üzerine çöktü. Birçok tatilci, kahvaltısını evleri ve otellerinin içinde yapmak zorunda kaldı.

PROJE ENGELLENİYOR

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, “Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012’de belediye olarak bir proje yaptık. AB’den fon da bulduk. Ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda Mumcular Mahallesi’nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı denilerek durduruldu. Ne yeşile ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum günlerdir karbonmonoksit soluyor, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysaki bu sorun Bodrum’un Muğla’nın sorunu olmaktan çıktı ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

– Yanan çöplüğün dumanından duramayan köylüler karayolunu bir süre ulaşıma kapattı

KARABÜK’TE HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyü halkı 3 gündür çöp depolama alanında 2 gündür süren yangın nedeniyle gece yarısı şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde belediyeye ait çöplük alanda önceki akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden dolayı oluşan duman kenti çöplüğe yakın köyü dumanlar altında bıraktı.

30 yıldır sorun yaşadıklarını ve bu nedenle köyde kanser vakalarından dolayı insanların hayatlarını kaybettiğini ile süren köylüler gece yarısı D-750 karayolunu kapatarak eylem yaptı.

Jandarma ve Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu yolda önce emniyet Müdür Yardımcısı ardından ise olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'ın çabaları köylüleri ikna etmeye yetmedi. Bu sırada kapanan yolda rahatsızlanan ve hamile olan iki bayan ambulanslarla alınarak hastanelere kaldırıldı.

Vali'nin gelmesini isteyen köylüler yolun ortasına oturarak alkışlarla protestolarını sürdürdüğü sırada MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili olay yerine yerine geldi. Belediye Başkanı Vergili, çöplüğün 30 yıl önce Aşağı Kızılcaören köyünden olan belediye başkanı döneminde kurulduğunu söylemesi üzerine köylülerle arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

Köylülerin 20 yıldır söz veriyorsunuz ancak hiçbir şey yapmıyorsunuz diye sormaları üzerine Başkan Vergili, “ Ben kimseyi kandırmıyorum. 8 yıldır belediye başkanıyım. 8 yıldır sizin köyünüzden AK Parti'ye kaç oy çıktı” diye söylemesi üzerine köylüleri tepki göstererek siyaset yapılmamasını istedi.

Başkan Vergili, görev süresi bitmeden gelecek yıl çöplüğü kaldırma sözü vererek, “OSB alanında yeni yer bulduk. Çöpler orada işlenecek ve elektrik üretilecek. Ben size burada bir tek bunun sözünü veririm. Benim sözüme itibar etmezseniz 10 sene daha bu çöplüğü kimse kaldıramaz. Benim Başkanlık dönemim bitmeden bu çöplük buradan kalkacak bunun sözünü veriyorum.” dedi.

Yıllardır zehir soluduklarını ve en son kanserden 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen köylülere Başkan Vergili, yaşanan dumanın altında kimsenin yaşayamayacağını kaydererek köylüleri otel ve yurtlara yerleştirme sözü de verdi.

Köylüler yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapattıkları karayolu üzerindeki eylemlerine son vererek yolu ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili daha sonra köylülerle birlikte köy meydanına geçti.

DENİZLİ’DEKİ YANGINDA TAHLİYELER OLDU

Denizli'de 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Son durum hakkında bilgi veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Köy merkezlerimizde bir zarar yok. Güvenlik şeritleri afeti önledi. Şuanda köylerinde evlerini boşaltan vatandaşlarımız için ilçemiz kapalı spor salonu hazırlanıyor. Herhangi bir yaralımız yok” dedi.



Sarayköy ilçesi Tekkeköy mevkisinde yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları yapıldı. Bölgeye yakın Tekkeköy ve Tırkaz köylerini tehdit eden yangında vatandaşların evleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 21 arazöz, 2 dozer, 17 ilk müdahale edilirken, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

ÇANAKKELE’DEKİ YANGIN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci günde, 30 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildi. 1 helikopter, 18 arazöz, 5 dozer ve 1 greyder soğutma çalışmalarına devam edildi. Bazı bölgelerde ağaçların kök ve gövdelerinin yanmaya devam etmesi nedeniyle, ekipler tedbiri elden bırakmıyor. En ufak bir alevin çıktığı noktaya havadan helikopter su bıraktı. Kara ekipleri ise sönen alanların soğutma çalışmalarını yapıldı. . İlk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının yarına kadar süreceği bildirildi.