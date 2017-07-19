Yeni kabinde ilk devir-teslim tamam

Kabindeki revizyonun açıklanmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ilk devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Bozdağ, görevi Abdülhamit Gül'e devretti.

Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı görevini Abdülhamit Gül’e devretti.

Bozdağ, “FETÖ terör örgütünün bütün planlarını bozan şeylerin başında o zamanki HSYK seçimleridir. Eğer o seçimlerde FETÖ başarılı olmuş olsaydı Türkiye başka zorluklarla karşı karşıya kalmış olacaktı” diye konuştu. Abdülhamit Gül ise, ” Hakim, savcısından katibe kadar bütün yargı mensupları bu darbeye karşı dik durmuştur. Nasıl sokaklarda meydanlarda milletimiz bayrak, vatan, devlet için nasıl dik durduysa Türk yargısı da o gece kahramanlığını göstermiştir” diye konuştu,

Devir-teslim töreninde konuşan Bekir Bozdağ, “FETÖ’nün yargı ve ordu içerisindeki teröristlerin işbirliğiyle meşru iktidarına karşı darbe kılıcını kullanarak yapmış olduğu darbe teşebbüsünün ardından göreve gelmiştik. Bugün herkes bir şeyler söylüyor. Ama o gün mücadele etmek ayrı bir şeydi. O süreçte Adalet Bakanlığı, HSK ve hükümet olarak gerçekte büyük bir mücadele verdik. Yargıda Birlik olarak HSYK seçimlerinde FETÖ’nün yargıdan ayıklanması ve yargının bağımsız ve tarafsız eller tarafından idare edilmesi hususunda önemli adımlar attık. FETÖ terör örgütünün bütün planlarını bozan şeylerin başında o zamanki HSYK seçimleridir. Eğer o seçimlerde FETÖ başarılı olmuş olsaydı Türkiye başka zorluklarla karşı karşıya kalmış olacaktı” dedi.

“FETÖ’NÜN HAKİMİYETİNE SON VEREN KANUNLAR ÇIKARILDI”

Bekir Bozdağ, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nda yapacağımız değişikliklerle o zamanki kurulun içinde revizyonların olması ve 1. Daire’de değişiklik yapılan adımlar atıldı. Burada FETÖ’nün hakimiyetine son veren kanunlar çıkarıldı. Gerçekten önemli değişiklikler yapıldı. Ceza Mahkemesi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Bu örgütle mücadelede önemli adımlar atıldı. Yargıtay ve Danıştay’da terör örgütünün etkinliğini ortadan kaldırmak maksadıyla önce üyelerin sayısı arttırıldı. Daha sonra örgütün belirleyeciliğini fark ettik ve üyelerin görevlerinde atanma kuralını getirdik. FETÖ’ye irtibatlı ve iltisaklı olanları yeniden üye seçmeyerek önlemiş olduk. 15 Temmuz Türk demokrasisi bakımından bir milattır. Yargı bakımından da bir milattır. Bugüne kadar darbe sözünü duyar duymaz esas duruşa geçen Türk yargısı gitti yerine darbeyle hukuk kılıcı ile mücadele eden Türk yargısı geldi. Darbe girişiminin henüz sonuçlarının belli olmadığı aşamada Türk yargısı harekete geçmiştir. Bu devletin Ankara’da duruma vaziyet ettiğini, işe hakim olduğunu gösteren gerçekten büyük kahramanlıklardır. Ben görev yaptığım süreci içerisinde bütün birimlerin hepsinde görev yapan bütün arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkür ediyorum. HSYK’da beraber görev yaptığım Başkanvekili, Başkan, Genel Sekreter ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Adalet Akademisi’ndeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahmekemesi Başkanımız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız ve yargıyla ilgili birimlerin tamamıyla ilişki içerisinde olduk. Bütün çalışma arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini hasseten rica ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum” diye konuştu.

“GÖZÜM ARKADA KALMADAN GİDİYORUM”

Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı; “Türkiye’nin zor bir döneminde ilk defa darbeye, darbecilere, hukuksuzluklara meydan okuyan hakim, savcı, kurul üyelerimiz, Adalet Bakanlığı’nan personeli ile görev yaptığım için Rabbime şükrediyorum. Bugün nöbet değişikliği yapıyoruz. Bu bir bayrak değişimidir. Görevimi benden daha iyi yapacağına inandığım kardeşim, değerli hukukçu kardeşim Abdülhamit Bey’e devretmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben inanıyorum ki Abdülhamit Bey bu görevi benden daha iyi yapacak, büyük başarılara imza atacaktır. Gözüm arkada kalmadan gidiyorum. Yerime gelen arkadaşımın benden daha iyi yapacağına inanarak buradan bu duygularla ayrılacağım. Ben kardeşi olarak her zaman onunla beraber olacağım, elimden gelen ne olursa onun başarısı için koşacağımı ifade ediyorum. Tekrar sayın Başbakanıma, sayın Cumhurbaşkanıma bugüne kadar bize emanet ettikleri görevden dolayı şükranlarımı arzediyorum. Allah Bakanımıza yardımcı olsun diyorum.”

YENİ BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL’ÜN İLK SÖZLER

Bekir Bozdağ’dan görevi alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, “Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Türkiye demokrasisi ve hukuk bakımından çok önemli görevlere imza atmıştır. Hakim, savcısından katibe kadar bütün yargı mensupları bu darbeye karşı dik durmuştur. Nasıl sokaklarda meydanlarda milletimiz bayrak, vatan, devlet için nasıl dik durduysa Türk yargısı da o gece kahramanlığını göstermiştir. Bundan dolayı Türk yargı camiasına teşekkür etmek boynumuzun borcudur. FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin işgaline girişmiş olduğu darbeye karşı Türk yargısı ve milletimiz el birliğiyle püskürtmüştür. Türk yargısı hakkaniyet ve adalet çerçevesinde bu yargıları yapmaktadır.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Abdülhamit Gül”16 Nisan halk oylamasında Türk Milleti Cumhurbaşkanı Hükümet sistemine geçmiştir. Şimdi bu sisteme geçiş aşamasındayız. Bu konuda bakanımızın liderliğinde çalışmalar yapıldı. Ben bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımız ve Başbakan Yardımcımızın tecrübelerinden istifade edeceğiz. AK Parti adalet ve kalkınma üzerinden reformlarını yapan bir iktidardır. Biz kendimizle yarışan bir hükümet ve siyasi yolculuk hareketeyiz. Reformlarımızı daha da arttıracağız” diye konuştu. DHA