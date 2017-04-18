YSK başkanı ‘mühürsüz pusula’ dedi ama kararda yok

Referandum gecesi oy sayımı sırasında YSK Genel Başkanı Sadi Güven canlı yayında “üzerinde sandık kurulu mührü olmayan pusula ve zarfların” da geçerli sayıldığı söylenmişti.
Mühürsüz oyların sonucu değiştirdiği referandum sonrası YSK aldığı kararı resmi internet sitesinde yayınladı. Ancak referandum gecesi alınan “üzerinde sandık kurulu mührü olmayan pusula ve zarfların geçerli sayılması” kararı açıklamada yer almadı.
CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK’dea ‘mühürsüz oylar’la ilgili kararı istedi. CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK'den ‘mühürsüz oylar'la ilgili kararı istedi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK'den mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı istediğini ama yanıt alamadığını açıkladı. Tur Yıldız Biçer Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı: “Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da, genelge de, yanıt da yok!”