YSK başkanı ‘mühürsüz pusula’ dedi ama kararda yok

Sayım işlemi başladıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu’nun üzerinde mühür olmayan oy pusulası ve zarfları da geçerli saymasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ancak oylamanın sonucunu değiştiren mühürsüz pusulaların, YSK'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada yer almaması tepkilere neden oluyor. YSK resmi internet sitesinde yayınlanan kararda her şey var ama mühürsüz oylarla ilgili bir bilgi yok.

Referandum gecesi oy sayımı sırasında YSK Genel Başkanı Sadi Güven canlı yayında “üzerinde sandık kurulu mührü olmayan pusula ve zarfların” da geçerli sayıldığı söylenmişti.

YSK’NIN SİTESİNDE BÖYLE BİR KARAR YAZMIYOR

Mühürsüz oyların sonucu değiştirdiği referandum sonrası YSK aldığı kararı resmi internet sitesinde yayınladı. Ancak referandum gecesi alınan “üzerinde sandık kurulu mührü olmayan pusula ve zarfların geçerli sayılması” kararı açıklamada yer almadı.

ORTADA KARAR YOK!

CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK’dea ‘mühürsüz oylar’la ilgili kararı istedi. CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK'den ‘mühürsüz oylar'la ilgili kararı istedi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, YSK'den mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı istediğini ama yanıt alamadığını açıkladı. Tur Yıldız Biçer Twitter'dan yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı: “Bugün YSK ya başvurup mühürsüz oyların kabulüyle ilgili kararı ve genelgeyi istedim;karar da, genelge de, yanıt da yok!”