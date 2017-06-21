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‘Zehirleyemezsin’ deyip meydan dayağı attılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şahıs, müşteri kılığında gelen mahalleliden tekme tokat dayak yedi.

00:1721 Haziran 2017
Gündem
‘Zehirleyemezsin’ deyip meydan dayağı attılar
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şahıs, müşteri kılığında gelen mahalleliden tekme tokat dayak yedi.

Körfez Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen genç, mahalleli tarafından linç edildi. Hüseyin U., İsmail K., ve Fatih G., Körfez ilçesinde uyuşturucu sattığını iddia ettikleri L.U.'yu müşteri kılığında aradı.

3 arkadaş şahsı Körfez Devlet Hastanesi'nin bahçesine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen L.U.'yu yakalayan şahıslar darp etmeye başladı. Dayak atan şahıslar olayı kameraya da çekmeyi ihmal etmedi. Bir kişi ise şahsın elinden aldığı uyuşturucu hapları kameraya gösterdi.

“İlçedeki gençleri zehirleyemezsin” diyerek L.U.'yu uzun süre döven 3 arkadaş, aldıkları hapları daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettiler.

Dayak atan şahıslardan Hüseyin U. karakolda verdiği ifadede, İstanbul'da uyuşturucu satıcısını öldüren suç örgütü lideri Burak Döner'in kardeşi olduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.  İHA

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