4 Temmuz benzin fiyatları (Benzine ne kadar zam geldi?)

4 Temmuz benzin fiyatları belli oldu. Bir süredir konuşulan benzine zam geleceği iddiasının da cevabı bulundu. Peki benzine zam geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz benzin fiyatları...

Bir süredir benzine zam geleceği iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS), beklenen benzin zammıyla ilgili açıklama yaptı. İşte benzine fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı?

BENZİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Benzin fiyatlarıyla ilgili Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren benzine 13 kuruş zam yapıldı. Bu zamla beraber İstanbul’da benzinin litre fiyatı 4,94’ten 5,07’ye, Ankara'da 4,99 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 4,95 liradan 5,08 liraya çıkmış olacak.

GAZ YAĞI, KAL-YAK VE FUEL OIL’DE DE ZAM

Bu gelişmenin yanı sıra Gaz Yağı’na 12 kuruş, Kal-Yak’a 10 kuruş ve Fuel Oil’e de 8 kuruş zam geldiği belirtildi. Dağıtım firmaları tarafından ortak kararla belirlenen fiyatlar, rekabet ve serbesti göz önüne alınarak şirketler ve kentler değerlendirilerek değişiklik gösteriyor.