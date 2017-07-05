Emre Mor kimdir? Genç oyuncu kaç yaşında ve nerede doğdu?

Emre Mor ile prenipte anlaşmaya vardıktan sonra kulübü Borussia Dortmund’a teklif götüren Fenerbahçe, Alman kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı. Oyuncuyu kiralama yoluna gidecek Fenerbahçe genç yıldızla anlaşmaya oldukça yakın görünüyor. Peki Emre Mor kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu?

Jeremain Lens'in bonservisi için Sunderland ile pürüzler yaşayan Fenerbahçe, yönünü Emre Mor’a çevirdi. GFenç yıldızın transferinde son noktaya gelinmek üzere. Geçtiğimiz aydan bu yana 19 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'dan gelecek haberi bekliyor. Genç yıldız Emre Mor nerede doğdu ve kaç yaşında?

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, Danimarka’da yetişmiş Türk milli futbolcu. Şu an için Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giymektedir.

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1997 (19 yaşında), Bronshoj, Danimarka

Boy: 1,69 m

Kilo: 63 kg

Şu andaki takımları: Borussia Dortmund (Orta saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (Orta saha)

Ebeveynler: Güzela Bekirov, Ersoy Mor

DANİMARKA KARİYERİ

Wikipedia’da yer alan biyografisine göre Emre Mor, futbola Danimarka’da 4 yaşında Bronshoj Boldklub’te başladı. Daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby BK’ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından AS Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015’te FC Nordsjalland’a transfer oldu.

28 Kasım 2015’te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015’te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.

BORUSSİA DORTMUND KARİYERİ

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olmuştur. Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atmıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emre, Danimarka’nın genç millî takımlarıyla ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol atmayı başardı. 2016 yılında Türkiye Millî Takım’ını tercih etti. Mart ayında Türkiye U-21 takımıyla ilk maçına çıktı. Mayıs 2016’da Fatih Terim tarafından Fransa’da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. 29 Mayıs 2015’te Karadağ ile oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı. 2 gün sonra ise turnuvaya giden kadroda olacağı açıklandı.

12 Haziran 2016’da Hırvatistan ile oynanan maçta 69. dakikada Cenk Tosun’un yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı ve Türkiye’nin Avrupa şampiyonalarında forma giymiş en genç futbolcusu oldu. 21 Haziran 2016’da oynanan Çek Cumhuriyeti maçında ise ilk 11 başlayan futbolcu, ilk golün asistini yaptı. 27 Mart 2017 tarihinde Moldova ile oynanan hazırlık maçında milli takımdaki ilk golünü kaydetmiştir.

GEÇEN SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Geçen hafta kulübe gelen ünlü menajer Muzzi Özcan hakkında, “Oğuz Kaan Güçtekin'e profesyonel sözleşme imzalatmak için burada” denilse de aslında görüşmenin ana maddesinin Emre Mor olduğu öğrenildi. Bu görüşmede taraflar Mor'un transferinde, bu sezon için el sıkıştı. Artık gözler Emre'nin takımı Borussia Dortmund'tan gelecek yanıtta.. Lens için yapılan görüşmeler sonuç vermediği için rotayı Emre'ye çeviren F.Bahçe, hafta sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi planlıyor. Transfere Aykut Kocaman'ın da onay verdiği kaydedildi.16 Milyon Euro'ya Dortmund'a transfer olan milli futbolcu Emre Mor, Alman ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol, 3 asistlik performansa imza attı.