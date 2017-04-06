Fenerbahçe Kayserispor maç özeti izle: Fenerbahçe’den Kayserispor’a aynı tarife 3-0

Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında süprize izin vermedi ve yarı finale yükseldi. Şampiyonluk hesapları tutmayan ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı ZTK çeyrek final rövanş maçında ilk maçtaki skorla aynı 3-0 yenerek Başakşehir'in rakibi oldu. Fenerbahçe'de uzun süredir formaya giyemeyen Volkan Demirel, Sow Kayserispor maçında ilk onbirde yer aldılar. İşte Fenerbahçe Kayserispor maç özeti, maçın golleri ve önemli anları...

Fenerbahçe, Kayserispor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçında 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı ilk maçta da 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe’nin Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi ise Akhisar Belediyespor’u eleyen Başakşehir oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan rövanş maçında Fenerbahçe’nin gollerini 31. dakikada Aatif Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti. Fenerbahçe Kayserispor maç özetini, golleri ve önemli anları aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Kayserispor’u her iki maçta da 3-0 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan rövanş maçında Fenerbahçe’nin gollerini 31. dakikada Aatif Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti. Fenerbahçe’nin yarı finaldeki rakibi ise Akhisar Belediyespor’u eleyen Medipol Başakşehir oldu. Yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan’da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs’ta oynanacak.

31. DAKİKA: Fenerbahçe kaptığı topun ardından Kayserispor'u yarı sahasına hapsetmişti. Kjaer çıkmaya çalışan rakibi yarı saha çizgisinde durdurdu. Kaptığı topu Josef'e bıraktı. O solda top bekleyen Aatif'a bıraktı. Ceza sahasına yaklaşan Aatif yay üstündeki Josef'e verip ceza sahasına girdi, Brezilyalı harika bir pasla yeniden buldu takım arkadaşını, kaleciyle karşı karşıya yerden sağ köşeye bıraktı Aatif topu, takımını öne geçirdi: 1-0.

35. DAKİKA: Lens sağdan kullandı köşe vuruşunu, kale alanı önünde kalenin tam karşısında boş kaldı, Josef kafayı vurdu, ağları bulup farkı ikiye çıkardı: 2-0.

83. DAKİKA: Mücadeleye noktayı Volkan Şen koydu. 83. dakikada Volkan Şen sol tarafta aldığı uzun pasları bu kez golle değerlendirdi. Ceza sahasının hemen yanında kontrol ettiği topla içeri doğru döndü Volkan, bir süre sürdüğü topu sağ ayağıyla uzak köşeye çok güzel bir vuruşla gönderdi. Ahamada'yı çaresiz bırakan vuruşu üç farklı üstünlüğü getirdi.

KAPTAN VOLKAN FORMASINA KAVUŞTU!

UEFA Avrupa Ligi’nde Rus temsilcisi Krasnodar’la 22 Şubat’ta oynanan maçta sakatlanan Volkan Demirel, 42 gün sahalardan uzak kalmıştı. Kayserispor maçıyla tekrar sahalara dönen Volkan, kupa maçında ilk 11’de görev yaptı.

EMENİKE VE KARAVAİEV YEDEKTE, SOW HAFTALAR SONRA İLK 11’DE

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Sow, 5 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig’de 26 Şubat’ta oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11’de oynayan Sow, daha sonra yapılan 5 resmi karşılaşmada da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Emmanuel Emenike ile Oleksandr Karavaiev, uzun bir süre sonra kendilerine maç kadrosunda yer buldu. Emenike 45 gün, Karavaiev ise 59 gün sonra resmi bir maçta 18 kişilik kadroya dahil edildi. Emenike 19 Şubat’ta ligde Kasımpaşa, Karavaiev ise kupada 5 Şubat’ta Beşiktaş maçlarında kadroya girmişti.

VAN PERSİE DİNLENDİRİLDİ

Fenerbahçe’de Robin van Persie, dinlendirme amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Kardemir Karabükspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan ve 90 dakika sahada kalan Van Persie, kupa rövanşında kadroda yer almadı.