Fenerbahçe’de Eurolig şampiyonluğu yaşayan Ekpe Udoh kimdir?

Son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Bogdanovic'ten sonra Ekpe Udoh da NBA'e gitti. Fenerbahçe Doğuş’un Euroleague’i kazanmasında büyük pay sahibi olan ABD’li oyuncusu Ekpe Udoh, NBA takımlarından Utah Jazz ile iki yıllık anlaşma sağladı. Peki Fenerbahçe Doğuş'a Eurolig şampiyonluğu getiren önemli silahlardan Ekpe Udoh kimdir?

Ekpe Udoh 20 Mayıs 1987 tarihinde Amerika'nın Edmond kentinde dünyaya geldi. 2.06m boyundaki basketbol oyuncusu, pivot ve uzun forvet pozisyonunda oynuyordu. Uzun kolları sayesinde çok etkili şekilde blok yapabilen Udoh, nightmare (kabus) lakabını almıştır. Amerika'da doğup büyümesine rağmen ailesi Nijeryalı'dır ve 2 kız kardeşi ile 1 erkek kardeşi vardır.

LİSE VE KOLEJ KARİYERİ

Ekpe Udoh Edmond Sante Fe Lisesine gitti. Lisedeki performansıyla birçok üniversiteden burs aldı. Bunların içinde Michigan Wolverines‘in teklifini kabul ederek NCAA kariyerine başladı. İki sezon Michigan'da forma giyen Ekpe Udoh, istediği dakikaları alamayınca Baylor Bears‘a transfer oldu. Michigan'da iki sezonda 67 maça çıktı; 5.5 sayı ve 4.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Baylor'da ise çok etkili performans ortaya koyan Udoh, 2009-2010 sezonunda 13.9 sayı, 9.8 ribaund ve 3.7 blok ortalamarıyla oynadı ve NBA Draft'ına girmeye karar verdi. NCAA blok krallığı, en iyi savunma takımı ve Big-12 konferansı ikinci beşi gibi ödüllere layık görüldü. 2010 NBA Draft'ında Golden State Warriors tarafından ilk turda 6. sırada seçildi.

PROFESYONEL KARİYERİ

Ekpe Udoh Golden State WarriorsNBA'deki ilk maçına el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 11 Aralık 2010 tarihinde Miami Heat'e karşı çıkabildi. İlk sezonunda 4.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı. 2011-2012 sezonunda lokavt nedeniyle İsrail ligi ekiplerinden Bnei Herzliya ile sözleşme imzaladı. NBA'deki lokavtı bitmesi nedeniyle İsrail takımında sadece 1 maça çıktı. Tek maçında 22 sayı, 16 ribaund, 4 blok ve 3 asist üretti. NBA'e dönen Udoh, Golden State formasıyla ikinci sezonuna başladı. İlk sezonuna göre kendisi geliştiren Udoh, 5.5 sayı, 3.9 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla oynarken 13 Mart 2012 tarihinde Monta Ellis, Kwame Brown ile birlikte Stephen Jackson ve Andrew Bogut karşılığında Milwaukee Bucks‘a takas oldu. Milwaukee'deki yarım sezonunda 23 maça çıktı, 5.7 sayı, 4.7 ribaund ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynadı. 2012-2013 sezonunda Milwaukee forması giydi ve ilk kez play-off tecrübesi yaşadı. Fakat ilk turda Miami Heat'e elendi. 76 normal sezon maçında 4.3 sayı ve 3.3 ribaund istatistiklerine ulaştı. 2013-2014 sezonunda son kez Milwaukee Bucks forması giydi ve serbest kaldı. 2014-2015 sezonu için Los Angeles Clippers ile anlaştı fakat istediği forma şansını pek bulamadı. 33 maça çıkabilen Ekpe Udoh 0.9 sayı ve 0.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı ve NBA kariyerine nokta koyarak Fenerbahçe Ülker ile anlaştı. Fenerbahçe'ye gelir gelmez Türkiye Kupası'nı kazandı.

UDOH’UN KISA BİYOGRAFİSİ

Ekpedeme Friday “Ekpe” Udoh, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 boyundaki Udoh, Pivot olarak oynasada gerektiğinde uzun forvet olarak da forma giyebilmektedir.

Doğum tarihi: 20 Mayıs 1987 (30 yaşında), Edmond, Oklahoma, ABD

Boy: 2,08 m

Kilo: 111 kg

Maaş: 3,525 milyon USD (2013)

Ebeveynler: Alice Udoh, Sam Udoh