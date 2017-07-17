‘Fenerbahçe’nin anlaştığı öne sürülen Mauricio Isla kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mauricio Isla ile el sıkıştığı ve oyuncunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Peki Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Mauricio Isla kimdir?

Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki Şilili yıldız Mauricio Isla ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında forma giyebilen başarılı futbolcu, son olarak İtalya'nın Cagliari takımında mücadele ediyordu. İşte Mauricio Isla’nı kariyeri ve hakkında merak edilenler…

Sky Sports Italia'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Geçen sezon Serie A'da 34 lig maçına çıkan Isla 1 gol atma başarısı gösterdi.

Juventus, geçen sezon 4 milyon euro'ya Cagliari'ye sattığı Isla'nın maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmişti. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren Juventus'un maaş ödemesi yapmayacak olması, Cagliari'nin tecrübeli futbolcuyu gözden çıkarmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Lens ile yolların ayrılacak olması nedeniyle, Isla'nın hem savunmada hem de sağ açıkta değerlendirilebileceği öğrenildi.