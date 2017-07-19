Galatasaray – Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Östersunds, rövanş maçı öncesi İstanbul’a getirecek yedek kaleci bulamazken, sarı kırmızılı ekip ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf rakibi karşısında tur bileti için mücadele edecek.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda ilk maçta 2-0 yenildiği İsveç’in Östersunds ekibi ile yarın Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. D Smart’tan naklen yayınlanacak maçın hakemi Bastian Dankert. Maç, 20 Temmuz’da saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele D Smart kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY İÇİN TAMAM MI DEVAM MI?
Süper Lig’i 4. sırada tamamladığı için Avrupa Ligi’nde 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds’a 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray’ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor.
Karşılaşmayı Galatasaray’ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds’un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.