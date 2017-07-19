Galatasaray – Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında İsveç'in Östersunds takımını konuk edecek. Peki, Galatasaray - Östersunds maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray’ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Östersunds, rövanş maçı öncesi İstanbul’a getirecek yedek kaleci bulamazken, sarı kırmızılı ekip ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf rakibi karşısında tur bileti için mücadele edecek.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda ilk maçta 2-0 yenildiği İsveç’in Östersunds ekibi ile yarın Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak. D Smart’tan naklen yayınlanacak maçın hakemi Bastian Dankert. Maç, 20 Temmuz’da saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele D Smart kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İÇİN TAMAM MI DEVAM MI?

Süper Lig’i 4. sırada tamamladığı için Avrupa Ligi’nde 3 takımı saf dışı bırakması gereken Galatasaray, 2. ön eleme ilk maçında Östersunds’a 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray’ın rövanş maçında turu atlayabilmesi için üç farklı kazanması gerekiyor.

Karşılaşmayı Galatasaray’ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Üç farklı Galatasaray galibiyetlerinde temsilcimiz turu geçen taraf olacak. Östersunds’un bir gol bulması halinde temsilcimize 4 gol gerekecek. Turu geçen takımın belli övanş maçını taraftarlar şimdiden merakla bekliyor.