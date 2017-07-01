Kavrulan İstanbul’lulara müjdeli haber. Yağış geliyor!

Dün, yılın en sıcak gününün yaşandığı İstanbul'da önümüzdeki haftada sıcaklık azalıyor ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden havanın bu hafta içi mevsim normallerine döneceği bildirildi. An itibarı ile İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrediyor.

Kavurucu sıcaklıkların etkiliği olduğu İstanbul’da hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 derecenin üzerine çıkacağı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıklarıyla boğuşan İstanbul’da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği ve hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında çok yükselerek, 44 – 45 dereceler çıkacağı belirtildi.

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EN SICAK GÜN DÜN YAŞANDI

İstanbul’da dün, yılın en yüksek sıcak günü olarak belirlendi. En yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy’de ölçüldü. Ayrıca, Kartal’da 38,9, Kadıköy’de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece’de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri’deydi.

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İstanbul’da hafta sonu etki olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre kentte yarın en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece olacak. Pazartesi ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.