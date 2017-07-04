Pepe kimdir: Beşiktaş Pepe’yi transfer etti mi? (2017 Beşiktaş transferleri)

Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan siyah beyazlılar, Portekizli dünyaca ünlü yıldız Pepe'nin transferinde sona yaklaştı. İşte Beşiktaş'ın Pepe transferinde son durum...

2017-2018 transfer sezonuna durgun başlayan Beşiktaş, Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Pepe’yi transfer etmek için girişimlerin hız kesmeden devam ediyor. Peki Pepe kimdir? Pepe transferinde son durum ne? Beşiktaş Pepe’yi alabilecek mi? İşte Beşiktaş’ın Pepe transferleriyle ilgili tüm gelişmeler…

YÖNETİCİLER LİZBON’A ÇIKARMA YAPTI

Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, transferde 2017-2018 sezonu için ilk bombasını patlatmak üzere. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir takım kurmak ve taraftarı heyecanlanırmak için Pepe’yle görüşmeye dün Portekiz’in başkenti Lizbon’a gittiler.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Dün Lizbon’da Pepe’yle ilk görüşmeyi gerçekleştiren Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız futbolcuyla önemli bir mesafe kaydettiler. Bugün bir kez daha görüşen taraflar büyük oranda anlaşma sağladı ve iş artık Beşiktaş’ın resmi açıklamasına kaldı. Siyah beyazlıların kısa bir süre içinde Pepe için KAP açıklaması yapması bekleniyor.

PEPE KİMDİR?

Képler Laveran Lima Ferreira ya da bilinen adıyla Pepe (Portekizce (Brezilya) (d. 26 Şubat 1983, Maceió, Brezilya), Stoper pozisyonunda oynayan Brezilya asıllı Portekizli futbolcu. Portekiz Millî Takımında oynamaktadır.

Brezilya’da doğmasına rağmen Portekiz vatandaşı olmuştur ve Portekiz Millî Futbol Takımı’ndada forma giymektedir. Şu anda kariyerine Real Madrid takımında devam etmektedir. Defans mevkisinde oynayan Pepe, eski Real Madrid’li Roberto Carlos’un Fenerbahçe’ye transfer olması üzerine 3 numaralı formasını almıştır. Takıma Porto takımından transfer olmuştur.

Daha önceden Marítimo takımında yıldızı parlayan Pepe Porto menajeri Képler Laveran Lima Ferreira’nın dikkatini çekmiştir. Ayrıca Portekiz-Türkiye mücadelesinde Türkiye savunmasını çalıma getirip şık bir gol atmıştır.

İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, 21 Nisan 2009 Günü La Liga’nın 32. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçında Getafeli Javier Casquero’yu tekmelemesi ve Juan Albin’e yumruk atmasından dolayı penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart gören Pepe’ye 10 maç ceza verdi.

Portekizli futbolcu, maçtan 1 gün sonra Real Madrid’in antremanına katılmayıp günü evde geçirirken, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Kendimi tanıyamadım. Ben, sert bir futbolcu değilim. Yaptıklarımı görünce futbol oynama isteğim kalmadı biçiminde ifadeler kullanmıştı.

Pepe, ilk futbolseverlerden daha sonra da telefonda mesaj yollayarak Casquero ve ailesinden özür dilemişti. İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Pepe’nin Real Madrid’li yöneticilere terapiye gideceğini söylediği ileri sürüldü.

10 yıl aralıksız Real Madrid forması giyen Pepe, 3 kez La Liga (2008, 2012, 2017), 2 kez Copa del Rey (2011, 2014), 2 kez İspanya Supercopa (2008, 2012), 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi (2014, 2016, 2017), 1 kez UEFA Süper Kupası (2014) ve 2 kez de FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2014 , 2016) olmak üzere toplam 13 kupa zaferi yaşamıştır.

2017-18 sezonu öncesi Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen Pepe, PSG[1], İnter, Juventus[2] ve Beşiktaş[3][4] ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

2007 yılından itibaren Portekiz Millî Takımı formasını giyen Pepe, milli takım formasıyla 85 maçta görev yaptı ve 4 gole imzasını attı.

2016 yılında Portekiz Millî Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonu oldu.