Sinan Güler kimdir: Fenerbahçe’ye mi transfer oldu?

Geçtiğimiz sene EuroLeague'i kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaptanı milli oyuncu Sinan Güler'i transfer etti. Peki Sinan Güler kimdir? İşte Fenerbahçe'nin Sinan Güler transferi ile ilgili tüm detaylar...

Doğuş grubuyla birleşerek Fenerbahçe Doğuş ismini alan son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, ezeli rakibinin kaptanı ve yıldız oyuncusu Sinan Güler’i transfer ederek bombayı patlattı. Peki Sinan Güler kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe’nin Sinan Güler transferiyle ilgili tüm bilgiler…

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank ile anlaşamayan Kaptan Sinan Güler'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Sinan Güler'e ‘Hoşgeldin' mesajı yayınlandı. Sinan Güler'in 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'nin yayınladığı o mesaj:

“Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor.

1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Sinan Güler’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”