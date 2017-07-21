Tsunami nedir? Ege’de deprem sonrası tsunami gerçekleşti!

Dün gece yaşanan deprem sonrasında Bodrum ve civarında 10 santimetre yüksekliğinde tsunami gözlendi. Peki tsunami nedir? Tsunami dalgaları nasıl etkiler? İşte Kandilli Rasathanesi'nin tsunami açıklaması ve tsunami oluşuna dair detaylar...

Deprem sonrası sular yükseldi, araçlar sürüklendi. Özellikle Gümbet Mahallesi’nin etkilendiği afette 60 araç yükselen su seviyesi sonrası sürüklendi. Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri araçlarını park ettiği alanda bulamadı. Çalışamaz duruma gelen araçlar çekici vasıtasıyla çekilecek. Çalışan araçlar ise araç sahipleri tarafından bölgeden alınmaya başlandı.

KANDİLLİ’DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Kos Adası olan 6.3 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada “Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir” denildi.

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilmektedir. Önceleri tsunami dalgalarına med-cezir dalgaları da denmiştir. Tsunamilerin %80’i Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşmektedir.

Yunan tarihçi Tukididis, tsunamileri denizaltı depreminden kaynaklandığını Peleponnes Savaşı’nın Tarihi adlı kitabında öne sürdü. Tukididis’in, bu teoriyi ileri süren ilk kişi olarak bilinmesine rağmen tsunaminin oluşumu hakkında 20. yüzyıla kadar pek bir şey bilinmemekteydi. Konu, hâlâ araştırılmaktadır. İlk jeolojik, coğrafik ve oşinografik makaleler, tsunamileri “sismik deniz dalgaları” olarak adlandırmaktadır.