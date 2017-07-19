Volkan Şen kimdir, kaç yaşında, Galatasaray’a mı transfer oldu? (Transfer haberleri)

Galatasaray transferde bir bombayı daha patlatmak üzere. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, şimdi de Volkan Şen'i bitirmek üzere. Peki Volkan Şen kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, Galatasaray'a transfer oldu mu? İşte detaylar...

Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray’ın, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’yle olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Volkan Şen’le anlaştığı iddia edildi. Peki Volkan Şen kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Galatasaray’ın Volkan Şen transferiyle ilgili gelişmeler…

BU SEFER UÇAK DEĞİL OTOBÜS

Galatasaray’da transfer uçakları inmeye devam ederken şimdi de otobüsle bir transfer daha geliyor. Fotomaç’ın iddiasına göre Cimbom, kısa bir süre önce Fenerbahçe’den ayrılan ve şu anda boşta olan Volkan Şen’le anlaşmaya vardı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Volkan Şen’le 2+1 yıllık sözleşme yapacağı iddia edilen Galatasaray’ın, yıldız oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro da imza parası vereceği belirtildi. Bu transferin ardından Sinan Gümüş’ün Benfica’ya gitmesi ve Yasin Öztekin’in de bonservisiyle birlikte gönderilmesi bekleniyor.

VOLKAN ŞEN KİMDİR?

7 Temmuz 1987 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen ve Bursaspor’un altyapısında futbola başlayıp 2005 yılında burada profesyonel olan Volkan Şen, 2011 yılında Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor’da bekleneni veremeyen ve buradan kötü bir şekilde ayrılıp yuvaya dönen yıldız oyuncu, Bursaspor’da Şenol Güneş yönetiminde adeta küllerinden doğdu.

Bursaspor’da gösterdiği müthiş performans sonrası Fenerbahçe’nin radarına giren Volkan Şen, 2 milyon 750 bin euro karşılığında sarı lacivertli takıma transfer oldu. 2 yıl forma giydiği sarı lacivertlilerde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Şen, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.