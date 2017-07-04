Canlı Yayında Zor Anlar

Türkiye’nin internetten canlı yayınlanan ilk dikkat yarışması Pürdikkat’in ilk bölümünde stüdyoda bulunan televizyonun hatalı renk gösterimi nedeniyle ünlü sunucu Yekta Kopan zor anlar yaşadı.

İnternetten canlı yayınlanan dikkat yarışması Pürdikkat'te beklenmedik bir kaza yaşandı. İlk soruda yarışmacılara stüdyodaki ekranda dönen resimlerden kaçında aynı renkte üç topun olduğu soruldu. Resimlerin gösterilmesi ardından tüm yarışmacıların farklı cevap vermesi üzerine stüdyoda kısa süren bir karışıklık yaşandı. Cevabı resimlere bakarak teyit etmek isteyen sunucu Yekta Kopan stüdyodaki ekrana tam karşıdan baktığında sorunun kaynağını buldu. Resimlerdeki yeşil topun yan açılardan bakıldığında renk bozulması sebebiyle sarı olarak görüldüğünü ve bu nedenle kendisi de dahil ekrana açılı olarak bakan yarışmacıların yanıldığı anlaşıldı.



Mikrofon Açık Unutuldu

Başka bir karışıklık ise reklamlara bağlanıldığı sırada yaşandı. Yekta Kopan'ın mikrofonunun açık unutulması sebebiyle rejiyle yaptığı konuşmalar canlı yayında duyuldu. Ünlü sunucunun rejiye stüdyoda kullanılan ve problem yaratan televizyonla ilgili şikayet ettiği duyuldu.

İşte o anların videosu: