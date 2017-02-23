Önceki “evet”ler bak nereye gitti…

2007 ve 2010 referandumlarında verilen “evet”ler nereye gitti?..

*

İki kez “evet” dedirttiler millete…

Cemaat; 22 Ocak 2008 sabahı, eş zamanlı baskınlarla Ergenekon infazlarını başlattı…

“Evet”ler sahte CD, yalancı tanık, düzmece mahkeme olmuştu…

O “Evet”ler ile koca Türk Ordusu'nu bitirdiler…

İnsanlar kendilerini asıyorlardı hücrelerde…

Binlerce masum insan hapishanelere dolduruldu…

Millete, FETÖ'ye “Evet” dedirtmişlerdi…

*

Aynı süreçte PKK ile ilk görüşmeler başladı…

Öcalan, anlaşma gereği, 2007 sonunda “Çözüm için yol haritası” raporunu yazıp hapishane müdürlüğüne teslim etti…

2008'de PKK ile anlaşma resmileşti…

İlk gelen kafile, 2009 yılının

19 Ekim'inde Habur'dan davul-zurna ile giren teröristler, sizin “Evet”lerdi…

Erdoğan 2013'te Diyarbakır meydanında ilk kez “Kürdistan” dedi…

“Evet”ler Kürdistan olmuştu…

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Şimdi “Hayır diyenler FETÖ

ve PKK'dır” diyorlar ya…

Hem FETÖ'ya, hem PKK'ya “Evet” dedirttiler size…

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Neticede o “Evet”ler Meclis'in çatısına bomba olarak düştü…

Şu Gürcistan'a kaçan savcılar

var ya; o “Evet”lerdir…

5 milyon Suriyeli “Evet” olarak çıkageldi…

Katliamlar…

Parçalanan insanlar…

Çöken turizm…

Patlayan işsizlik…

FETÖ ve PKK ile iş tutanlar orada otururken, şu hapishanelere doldurulmuş suçu belli olmayan, aileleriyle beş milyon bahtsız insan,

o “Evet”lerin sonucudur…

*

Şimdi yine “Evet” lazım…

Önceki referandumlardaki aynı cümlelerle “Milletimiz evet derse hedef 2023'tür… Daha güçlü bir Türkiye için evet mi?..” diye soruyorlar ya…

Sen de “Benim önceki evetlerim ne oldu?” diye sor…

Dön bir bak…

Sor…