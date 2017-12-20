2018’in geleceği varsa göreceğimiz var!

Yıl bitti, bitiyor. Peki, 2018'de ekonomi nasıl olacak? Fırtınalar kopacak. Zira şapkada tavşan kalmadı çıkacak! Krediler harcandı, teşvikler dağıtıldı. Ekonomi sözde büyüdü, gelirler artmadı, zenginleşme olmadı. Batan battı, kalanlar yan yattı.

Bu tablodan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tebrik ediyorum. Önce adaleti bitirdiler sonra kalkınmayı… Her zamanki gibi katakulli yaparak görüntüyü kurtarma çabasına giriştiler.

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Kişi başı milli gelir düşüyor sanıyorduk. Meğer artıyormuş… Japon'muşuz!

Yatırım yapanı arayıp, bulamıyorduk… Gizliden yapılıyormuş… Hindistan gibiymişiz…

Tasarruf miktarımız diplerdeydi. Değilmiş… Biriktiriyormuşuz. Almanlardan fazla zulaya atıyormuşuz. Buna kendileri bile inandı, yastık altı altınları çağırdı. Pek gelen giden olmadı!

Ülke yerinde sayıyordu. Koşuyormuş… Dünyada en hızlı büyüyen ülkeymişiz. Çin'e tur bindirmişiz…

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“Ülke bu kadar hızlı büyüyorsa işsizlik neden düşmüyor?” diye düşünmeyin. Güzel kardeşim aslında senin işin var lakin sen çalışmak istemiyorsun! Bunu hâlâ göremiyor musun?

Patronlar çıkıyor; Cumhurbaşkanı'na dert yanıyor, “çalıştıracak işçi bulamıyoruz” diye bas bas bağırıyor. Koskoca adamlar yalan mı söylüyor?

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En çok keyif aldığım kısım neresi diye sorarsanız “2023 hedefleri” diyeceğim. Seyretmekten, dinlemekten hiç sıkılmıyorum. Yalan söylerken sergiledikleri rahat davranışlar, belgesel gibi… Soruyu soranların aldıkları cevaplardan ikna olduklarını gösteren mimikler ise psikoloji bölümünün tez konusu…

Hani şu dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girip, 500 milyar dolar ihracat yaparak, kişi başı 25 bin dolar gelire ulaşacağız ya… İşte o bölüm. Sık dişini kaldı şunun şurasında 5 yıl be gülüm…

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İnsan ister istemez galakside “dünya” adında farklı bir gezegen daha mı var diye düşünüyor. Matematik hedeflere ulaşılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

İlginç bir veri sunayım. Global krizin olduğu 2008 yılına göre dolar üçe katladı. Ancak kriz öncesi noktaya göre yıllık ihracatımız sadece 10 milyar dolar arttı. Çıka çıka 140 milyar dolardan, 150 milyar dolara çıktı.

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Yine de hiç bir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa bizim sorunumuz değildir, faizleri artıran hainleridir, ekonomiye operasyon çekilmektedir demeçleri ardı ardına patlıyor.

Sanırsın ki Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girmiş de bu arkadaşlar kurtarmaya gelmiş. Utanmasalar; “enkaz devraldık!” diyecekler.

Saatleri bakanlar kurulu kararıyla değiştirebiliyorsak takvimi de değiştirebiliriz. Bence 2018'i pas geçip direkt 2019'a girelim. Boşuna acı çekmeyelim!