Ekonomi nasıl gidiyor?

Valla nasıl olsun? Algı operasyonları, bilgi kirliliği, uydurma haberler, neye hizmet ettiği belli lakin geleceği olmayan kararlarla ite kaka gidiyor işte……

İktidar borsaya destek atarak moralleri yükseltmeye çalışıyor ama iş faiz ile dövize gelince hesap tutmuyor.

Yandaş olmanın gereği haber yoksa uydurup yazmaktır. Neymiş? Mevduatta yüksek faiz almak için sürekli banka değiştiren 50 bin mudi izlemedeymiş. Engel olacaklarmış! Bankalar bu parayı kabul etmeyecekmiş. Bu durum şimdiden faizleri düşürmüş. Cehalet işte!

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Düşünün bunun gibi haberleri yapan dünyevi gerçeklerden uzak kimseler ekonomi basınıyım diye ortalıkta dolaşıyor.

Her kuruş için beş takla atan bankalar kendisine gelen parayı kabul etmeyecekler! Mevduat sahipleri banka değiştiremeyecek? Yabancı istediği bankayı seçemeyecek. Nasıl bir dünya hayal ediyorlar acaba? Böyle bir karar düşüncesiyle bile piyasalar toz duman olur, Dolar her gün üzerine koya koya gözden kaybolur.

Bakın, Başbakan Yardımcısı Canikli bankaların genel müdürleriyle bir görüşme yaptı, bankalar faizi yarım puan düşürdü. Ortada resmi bir şey yok. Düşürdüğü gibi döviz tırmanmaya başladı.

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Yılbaşından bu yana dövize kayan para 25 milyar doları geçti. Sadece bir haftada dolar yüzde 4 yükseldi, yine de bozduran yok! İlginç değil mi?

Piyasaları biraz daha böyle haberlerle zorlarsan dövize geçiş hızlanır.

Esas ilginci bankaların temel göstergelerini iyileştirmek gerekiyordu. Muhtemelen Canikli'den bunu talep ettiler. Ne yaptılar? Bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldığı gayrimenkulleri “belli bir süre içerisinde ellerinden çıkarmaları gerekir” ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

Sistem bankaları emlakçı yaptı! Bu sayede bankalar ellerindeki gayrimenkullerin duruma göre değişen ekspertiz değerleriyle rasyolarını ayarlayabilecekler.

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Bankaların likit olmalarının bir önemi yok. Artık nakite ihtiyaç duyduklarında para yerine gayrimenkul sertifikası verirler.

Bu düzenlemeyle bankaların elindeki gayrimenkullerin özkaynaklarının yüzde 50'sini aşmama sınırını da kaldırdı. Likidite için Merkez Bankası'nın eline bakan bir sektör yaratıldı.

Bu düzenleme bende konut kredilerinde sıkıntı yaşadığı ve yakın gelecekte bir çok konuta haciz geleceği algısı yarattı.

Bankalar konutlara el koyunca aynı zamanda bunları sermaye karşılığı sayıp sıkıntı yaşamayacaklar. Yani yaşayacaklar ama bilançoları palyaço suratı gibi hep gülecek. Taa ki boya dökülüp ekşi ifadeleri ortaya çıkana dek……