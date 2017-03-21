Eziyet bitiyor!

Günün anlam ve önemine binaen kaleme alıyorum bu yazıyı… Düşünün bakalım bugün ne? Ekinoks! Yani gece ve gündüz birbirine eşitlendi.

Bugünden itibaren gündüzler, gecelerden daha uzun olmaya başlayacak. Durum, Türkiye için hayli mühim! Neden?

Şöyle ki; Suudi Arabistan, dolaysıyla Mekke ve Medine ile aynı boylamı kullanmanın getireceği sevap adına Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'nin zaman dilimi değiştirilmişti. Türkiye yaz saatinde takılıp kalmıştı.

Uyanma, okula ve işe gitme hazırlıkları için gereksiz bir saat erken kalkıp, güne başlangıcı zifiri soğuk hale getirmişlerdi. İnsanlar karanlıkta işe gidiyor, karanlıkta işten çıkıyordu.

Kuvvetle muhtemel bu süreçte güneşsiz geçen günler nedeniyle “D” vitamini eksikliğinden muzdarip insan sayısı hayli katlandı.

Hâlbuki yaz-kış saatinin mantığı nedir? Ülke menfaatleri açısından saatleri kalabalık ve işgücünün yoğun olduğu yere ve doğaya göre ayarlamak. Biz ne yaptık? Saatleri Iğdır'a sığdırdık. Oysa bu işin olması gereken orta nokta İzmit idi…

Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplarına göre yüzde 16 oranında gereksiz sarf ettiğimiz elektrik söz konusu…

Gidip de 60 milyon kişinin etrafında yoğunlaştığı boylamı baz almayıp saatleri değiştirmenin ülkeye faturası 500 milyon dolar… Sevap ise bu parayla 130 bin kişiyi hacca gönderirsin!

Onlar yanlış biliyor!

Madem dedikleri gibi bilime uygun bir iş yaptılar, bize bu işten ne kadar kâr ettiğimizi açıklasınlar. Hiç değilse Almanya'sından Hollanda'sına, İngiltere'sinden Amerika'sına cahiller bizden ders alıp saatlerini değiştirmezler. Oysa bilim hesaplıyorlar, yaz-kış saati uygulamasının daha akıl kârı olduğuna karar veriyor!

Zararı sadece ülke ekonomisine değil! Buyurun elektrik faturanızı geçen yıl ile karşılaştırın farkı siz de göreceksiniz.

Bir de bu durumun iş hayatına etkisi söz konusuydu… Neyse ki önümüzdeki pazar günü Avrupa da yaz saatine geçiyor, normale dönüyoruz. Yoksa ihracatçılardan, finans piyasasına kadar birçok kesim mesaisinin önemli bir bölümünde yurtdışındaki ortak ve müşterilerinin uyanıp işe gitmelerini bekliyordu.

Hazır, referandum sandığı konulmuşken şu yaz saati ile Suriyelileri de sorsak ya… Bakalım milletin iradesi ne yöndeymiş?