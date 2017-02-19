Facebook’ta ilginç hedef değişimi

Ülkemizdeki en popüler sosyal ağ olan Facebook son birkaç aydır bizim çok da farkında olmadığımız sıkıntılarla boğuşuyor. ABD seçimleri sırasında Donald Trump'un işine yaradığı iddia edilen yalan haber akımı sonrası Mark Zuckerberg ciddi bir saldırı altında. Birçok kişi tarafından söz konusu yalan haberleri bilerek yaydığı ve Trump'ın seçilmesinde dolaylı ve bilinçli katkısı olduğu öne sürülüyor. Her ne kadar firma bu yalan haberlerin yayılmasını önlemek için bir birim kurup özel bir yazılım geliştirdiyse de İngilizce dışındaki dillerde, mesela bizimki gibi referanduma ya da seçime gitmekte olan ülkelerde nasıl önlem alacağı konusunda bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. İşler tam böyle muallakken Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha önce benzerine hiç tanık olmadığımız uzunca bir açıklama yaptı. İlk kez bir teknoloji şirketi CEO'su değil de milletvekili adayı tadında açıklamalar yaptı. Zuckerberg özetle Facebook'un artık insanları bir araya getiren bir platform olmaktan çıkıp toplumları şekillendiren bir kuruma dönüşecekmiş. Toplum yapısını güçlendiren bir platforma dönüşüp kitleleri polarize eden bir mecra olmaktan çıkacakmış.

Bu çok ilginç açıklama Zuckerberg'in yaş aldıkça elindeki gücü nasıl kullanacağı konusunda başka bir evreye girdiğinin ipucu gibi. Bu bakış açısının Türkiye'ye yansıması kısa vadede pek görülmez diye düşünüyorum çünkü Facebook Türkiye ağırlıklı olarak reklam pazarlama alanına veriyor gücünü. Bir şeyi şikayet etmek, insanları nefrete sevk eden, nefret suçu işleyen, yalan haberlerin bizim dilimizde önüne geçmek imkansız. Ki bu da son dönemlerde politikacıların kullandığı zehirli dil kadar tehlikeli. Umarım Zuckerberg'in bu manifestosu Türkçe dilini de kapsar.

Mars'a yolculuk 2024'te!

Biz neredeyse 100 yıl önce Atatürk'ün ülkemize çizdiği ve iyi kötü bugüne kadar gelebilmiş olan yönetim biçimimizi kısır, yaşam sevinci katili tartışmalarla ülkenin birinci meselesi olarak tutmaya devam ededuralım, eğitimde küresel ne varsa kaldırıp saçma sapan bir yön alalım. Dünya dönmeye devam ediyor. Zaman zaman bu sayfadan sizinle paylaşıyorum Spacex isimli firma, uzaya sivil taşımacılık alanında arkası arkasına önemli gelişmeler kaydediyor.

Tesla otomobillerinin de sahibi olan Elon Musk'ın sahibi olduğu firma tekrar kullanılabilir roket konusunda nihayet başarı sağladı. Patlamalardan, geri indirmeyi başaramadığı roketlerin yani kısaca hatalarının ardından yıkılmadı ve çalışmaya devam etti. Şirketin asıl hedefi ise Mars'ı fethetmek. Bu amaçla 2018 yılında Mars'a ilk robotik ekibi yollayacağını açıklayan şirket şimdilik bu hedefini iki yıl ertelediğini açıkladı. Ama insanlı ilk yolculuğu 2024'te yapacağı konusunda ısrarlı. Mars'ta ilk kentin ise 2060 gibi kurulacağı öngörülüyor. Dünya yörüngesi görevleri için kullandığı Falcon 9'ların yerine Falcon Heavy isimli daha çok yük taşıyabilen roketleri kullanacağını belirten şirketin NASA tarafından henüz Mars'a doğru yola çıkmaya hazır bulunmadığı bildiriliyor.