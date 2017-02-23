Yerseniz!..

Son on beş günde neler oldu:

– ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu.

– ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, apar topar Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştü.

– ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüştü.

– CIA Başkanı Mike Pompeo, ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yaptı; Erdoğan, Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştü.

– ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, Başbakan Yıldırım ile telefonda konuştu.

– (ABD eski başkan adayı) Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Erdoğan ile görüştü.

Neler oluyor?..

Pompeo'dan McCain'e bunlar düne kadar Erdoğan'a “diktatör” diyordu!

İstedikleri şu:

Mehmetçik, Rakka'ya girsin!

Peki niye girelim?.. Rakka, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek kadar sınırımızda değil ki?

Mehmetçik, salt sınır güvenliği için Suriye'ye girmedi mi? Girdi. Sınırındaki IŞİD tehlikesini yok etti mi? Etti.

O halde…

Artık IŞİD yerine Türkiye'nin, 912 km toplam sınırının 700 km'sini kontrol eden PKK/PYD ile savaşması gerekmiyor mu?

Evet, ama ABD izin vermiyor!

Bunun yerine Türkiye, Suriye iç bölgelerine çekiliyor! Üstelik. Türkiye, IŞİD'ten temizlediği yoldan Rakka'ya ancak 200 km. mesafe yaparak ulaşabiliyor. Fakat…

PKK/PYD bölgesinin/Rojava'nın ortasından yani Akçakale'den Rakka'ya giderse 54 km yol yapması yetecek.

Evet, ama ABD izin vermiyor! (Ama sıkışan PKK/PYD'ye yardım için Barzani güçlerine Türkiye topraklarını açtırmıştı!)

Keza…

“PKK/PYD Fırat'ın batısına geçmeyecek, yoksa karşılığını veririz” diyen Erdoğan'ın inadına, ABD desteğiyle PKK/PYD çoktan Fırat'ı geçip Menbiç'i aldı. Ve bugün…

ABD, Mehmetçik'in Menbiç'e girmesine de izin vermiyor!

Peki…

Aynı filmi biz kaç kez seyredeceğiz?..

Aynı senaryo

Çekiç Güç adını anımsadınız mı?

Irak'ın kuzeyindeki Kürtleri -sözüm ona Saddam'dan- korumak için ABD askerleri bölgeye konuşlandı.

Bölge NATO kapsamı dışında olduğu için Türkiye'nin izin vermesi gerekiyordu. Turgut Özal hemen verdi.

ABD, bölgede hemen “güvenlik sahası” oluşturdu. Ve…

400 bin Kürt'ü silahlandırdı.

Kürt parlamentosu oluşturdu.

Federe devlet kurdurdu.

Çekiç Güç Komutanı Albay Dick Naab, Türk komutanlarının gözüne bakarak kadehini “Kürdistan” için kaldırdı!

ABD bölgede -insani yardım adı altında- PKK'ya sahip çıkışını saklamadı bile.

Bakınız:

1983, 1986 ve 1987'de Saddam'ın onayıyla PKK'ya yönelik sınır ötesi yapılırken; ABD/Çekiç Güç, Mehmetçik'in bölgeye girmesine izin vermemeye başladı!

Çekiç Güç'ün varlığı Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye sokuyordu. Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması siyasi iktidara bağlıydı.

Özal'dan sonra iktidara gelen Demirel, “Benim 50 milyar dolar dış borcum var, ‘hayır' diyemem” diye onayladı hep Çekiç Güç'ün varlığını!

Kamuoyunda baskı artınca -Erbakan'ın başbakanlık döneminde- politik kurnazlıkla “Çekiç Güç” adı “Keşif Güç” yapılıverdi!

Irak'ın kuzeyinde “Kürdistan” kurulurken; ve PKK, ABD desteği alınırken, Türk medyası ABD'den “stratejik ortak”,”geliştirilmiş ortak” diye bahsediyordu.

1990'larda… Çekiç Güç'ün gelmesiyle Türkiye, sınır ötesinde olanlara ses çıkaramaz hale getirildi. Çünkü:

Bir yanda Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı suikastleri, Gazi Mahallesi ile Madımak yangını olayları ve diğer yanda PKK vahşetiyle uğraşıyordu.

Türkiye, hızla kutuplaştırılarak içeriden teslim alındı.

Benzerini bugün yaşamıyor muyuz:

FETÖ darbesi, terör, kutuplaşma…

Aynı oyun yine sahnede…

Hâlâ devleti istiyor

ABD, Türkiye'ye diyor ki:

– Hiç öyle -kurnazlık yapıp- PKK/PYD topraklarına filan girip yolu kısaltmaya çalışmayın!

– Mehmetçik can vere vere 200 km. yolu aşıp Rakka'ya ulaşsın!

– Keza 200 km'lik bu güzergah Suriye ile PKK/PYD toprakları arasında tampon bölge oluşturur! IŞİD ya da Esat saldırırsa Rojava'yı Mehmetçik korur!

Yani…

ABD; PKK/PYD topraklarının güvenliğini sağlama görevini de Mehmetçik'e vermek istiyor!

İşte… Ankara'ya bir ABD'linin gidip diğerinin gelme sebebi bu stratejiyi hayata geçirmek.

Yoksa… Türkiye sınırıyla hiç ilgisi olmayan Rakka'da ne işimiz var?

Biliniyor ki, zaten yakın gelecekte Esat, Rakka'yı IŞİD'ten alacak!

Mesele ne IŞİD…

Mesele ne Rakka…

Mesele, -tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi- Suriye'nin kuzeyinde “Kürdistan” kurdurmak!

Yazın bunu bir kenara:

AKP iktidarda olduğu sürece ABD bunu gerçekleştirecek.

Düşünün:

Irak'ın -Türkiye üzerinden- ABD işgaline karşı çıkarak 1 Mart 2003 tezkeresine “hayır” diyen AKP'lilerin zamanla tek tek tasfiye edilmesi tesadüf mü?..

Kim ne derse desin…

ABD'nin Süleymaniye'de Türk Ordusu'nun başına geçirdiği çuval hâlâ Mehmetçik'in kafasında duruyor! Çıkarmak isteyen askerlerin, Ergenekon-Balyoz-Poyrazköy- Casusluk vs. kumpaslarıyla cezaevlerine doldurulmaları da mı tesadüf?

Ve bugün hâlâ Erdoğan “tüm devleti bana verin” diyor!

Hayır…