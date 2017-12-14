Bu yazıyı okurken ‘Olmaz bu kadar’ diyeceksiniz!..

Yıl 1991…



Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli iki bordo bereli üsteğmen, yeni mezun olan teğmenler arasından, birliklerine katılacak iki adayı seçmek üzere Eğirdir Komando Okulu'na gidiyorlar.

Üsteğmenlerden biri, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) geçip, başarılı görevler yaptıktan sonra FETÖ kumpasıyla atıldığı Silivri Zindanı'nda hayatını kaybedecek olan efsanevi istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'dur.



Üsteğmen Kozinoğlu ve görev arkadaşı, 10 günlük bir çalışma sonucunda komando kursuna katılan yaklaşık 400 teğmen içinden en başarılı buldukları iki adayı belirliyorlar.



Ancak Ankara'ya döndüklerinden kısa bir süre sonra, ilginç bir sürprizle karşılaşıyorlar!..

Çünkü kendilerinin seçtikleri adaylar yerine, iki başka teğmenin gönderildiğini öğreniyorlar!

* * *

İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra, torpilli teğmenlere sağlanan bu ayrıcalığın nereden kaynaklandığını öğrenmek amacıyla haklarında istihbarat çalışması başlatıyorlar. Araştırma sonucunda bunlardan birinin, o zamanki adıyla Fetullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğunu tespit ediyorlar.



Bunun üzerine oturup rapor yazıyorlar.

Bilgi kaynağım olan üsteğmen bu kişi için “Takip ve kontrol edilmesi gerekir, müstakil görev yapamaz” diyor, Kaşif Kozinoğlu ise daha sert bir ifade kullanıyor:



“Bağlantıları nedeniyle TSK'da barındırılmayıp, derhal ihraç edilmeli!..”

* * *

Ancak bu teğmenin arkasındaki gizli el, raporları sümen altı ediyor!

Ve FETÖ'cü subay, terfi kademelerini jet hızıyla geçmeye başlıyor…

* * *

Buraya kadar anlattıklarımdan Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybedeceği Silivri Zindanı'na, FETÖ kumpasıyla gönderilmesinin nedeni ortaya çıkıyor.

* * *

Yıllar geçiyor, takvimlerin 2013 yılı Mayıs ayını gösterdiği günlerde, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kurmay albay rütbesine yükselerek generallik terfisi bekleyen ve o FETÖ'cü teğmen hakkında “görev yapamaz” raporu veren yurtsever, Atatürkçü subayı çağırıyor.

“Seni Askeri Şura'da general yapacağım” diyor.

Ancak yurtsever askerlere yönelik kumpasların had safhaya varması üzerine o albay, daha birkaç yıllık süresi olmasına rağmen Şura'yı beklemeden, çok sevdiği Silahlı Kuvvetler'den kendi isteğiyle emekli oluyor…

* * *

Ta teğmenliğinden itibaren arkasındaki sihirli güç sayesinde sürekli el üstünde tutulan, ordudan atılması gerekirken, kurmay albaylığa kadar tırmandırılan FETÖ'cü ise ne oluyor biliyor musunuz?



2014 yılı Yüksek Askeri Şurası'nda general oluyor!.. Hem de birinci sıradan!..



Peki bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?

15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain kalkışma sırasında Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmek üzere, Diyarbakır'dan emrindeki özel harekatçı askerlerle geldiği sırada Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi!..

* * *

FETÖ'cü Terzi'nin önlenemez yükselişini tüylerim ürpererek dinledim ve yazdım.

Bu vesileyle kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz Şehitleri'ni sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.