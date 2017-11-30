Kim bu şarlatan?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göre; Reza Zarrab!..

Nereden nereye?..

Cari açığın önemli bir bölümünü tek başına kapattığı iddia edilerek bayrağımız önünde konuşturulan “ekonomi mücahidi” Reza'dan, “şarlatan” Reza'lığa!..

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ABD'de yargılanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, parası Türkiye tarafından tutulan avukatlarına göre ise, cezaevinde rahat etmek için gardiyanlara içki, yemek hatta kadın sağlayan müptezel bir kişilik!

Yani “O……'nun ve memurun parasını peşin vereceksin” diyen, bu düşüncesini tüm kirli işlerinde uygulayan gözü kara bir uluslar arası kara para aklayıcısı!..

30'lu yaşlarda milyar dolarlarla oynayan, polis kayıtlarına adı ilk kez uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması sırasında giren, parayı çok sevdiği için her türlü ballı işe balıklama dalmaktan çekinmeyen, yine Hakan Atilla tarafından “Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Arslan'ın cebini rüşvetle ahlaksızca doldurduğu öne sürülen”, kısacası milyar dolarlar için atmadık takla ve göze alınmadık riskli iş bırakmadığı iddia edilen karanlık bir portre!..

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Peki Devlet Bey'in “şarlatan” olarak tanımladığı “Karanlık Reza”, nasıl oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başını belaya sokar hale geldi?

Ya da kimler, ona, rüyasında bile göremeyeceği yetkileri verdi?

Hiç mi araştırılmadı, geçmişi hiç mi sorgulanmadı?..

“Bu gencecik adam nasıl olur da böylesine görkemli bir zenginlik içinde yaşar” sorusu, sorumlu mevkide olanlarca hiç mi sorulmadı?..

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 2013 yılında hazırladığı, “Reza ile iş yapmanın yaratacağı tehlikeleri gözler önüne seren son derece uyarıcı raporu” iktidar tarafından niçin dikkate alınmadı?..

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Yarım asırlık soruşturmacı gazetecilik deneyimimden yola çıkarak söylüyorum.

Reza gibi uyuşturucu-altın kaçakçılığı ve kara para aklama şüphelisi biriyle çalışmanın çok ciddi tehlikeleri vardır.

Çünkü gözünü para hırsı bürümüş bu tiplerin yöntemi, görevlendirenlere bir iş yaparken, kendileri için de üç iş bitirmektir!

Kapıları açmakta zorlandıklarında kullandıkları sihirli maymuncuk; rüşvettir!..

Başları fena halde derde girdiğinde de kolayca yaptıkları ilk şey ise, işbirlikçilerini satmak, devlete iftira atmaktır!..

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Üç kağıtçılığın millisi olamayacağına göre; Reza da milli falan değildir!..

Bu uluslararası kara para aklama şüphelisini Türk Bayrağı önüne oturtup ekonomi mücahidi gibi tanıtmak, eşi görülmedik bir rezalettir, Türkiye Cumhuriyeti adına da büyük bir talihsizliktir.

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Reza ve benzerlerinin pisliklerinden korunmanın yolunu ise, büyük mizah ustası, kadim dostum Müjdat Gezen, “İlkelerin Olacak” şiirinde çok net biçimde anlatmıştır. Şöyle ki;

“Seni satın alamayacaklar,

Aptalların uydurduğu atasözlerine inanmayacaksın!

Paranın satın alamayacağı şey yoktur

Herkesin fiyatı vardır gibi sözlere kanmayacaksın!

Onurunla kimliğinle ve beyninle yaşayacaksın.

Ve bunu yakaladığın gün, bembeyaz yaşayacaksın…”

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Yani ya duvara yatak resmi yapıp karşısında mışıl mışıl uyuyacak, ya da kara para aklama ve terör finansmanı suçlamasıyla yargılanan Reza'nın kapkara çamurlarının yapışmasını göze alacaksın!..